Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Šport

Slovenská 18-ka víťazne vstúpila do turnaja v Lillehammeri

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Vo svojom úvodnom zápase zdolala vo štvrtok rovesníkov z Dánska 4:1.

Autor TASR
Lillehammer 6. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala Turnaj štyroch krajín v nórskom Lillehammeri víťazne. Vo svojom úvodnom zápase zdolala vo štvrtok rovesníkov z Dánska 4:1. Zverenci trénera Martina Dendisa sa na podujatí ešte stretnú s Nemeckom a domácim Nórskom.



Turnaj štyroch krajín hráčov do 18 rokov v Lillehammeri /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Slovensko – Dánsko 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Góly: 16. Karšay (Bernát, Varga), 23. Válek (Bernát, Botka), 25. Šimko (Ondrejčák, Šuranyi), 27. Šimko (Stančík, Ondrejčák) – 49. Mogensen (Therkildsen). Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

Zostava SR 18: Husár – Šurányi, Stančík, Botka, Varga, Hazucha, Syrný, Dedík – Ondrejčák, Šimko, Macák – Karšay, Válek, Bernát – Plančár, Hybský, Repka – Regináč, Obušek, Brath – Kopačka
.

Neprehliadnite

Zomrela známa slovenská herečka z nitrianskeho divadla

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA