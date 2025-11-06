< sekcia Šport
Slovenská 18-ka víťazne vstúpila do turnaja v Lillehammeri
Vo svojom úvodnom zápase zdolala vo štvrtok rovesníkov z Dánska 4:1.
Autor TASR
Lillehammer 6. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala Turnaj štyroch krajín v nórskom Lillehammeri víťazne. Vo svojom úvodnom zápase zdolala vo štvrtok rovesníkov z Dánska 4:1. Zverenci trénera Martina Dendisa sa na podujatí ešte stretnú s Nemeckom a domácim Nórskom.
Turnaj štyroch krajín hráčov do 18 rokov v Lillehammeri /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Slovensko – Dánsko 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Góly: 16. Karšay (Bernát, Varga), 23. Válek (Bernát, Botka), 25. Šimko (Ondrejčák, Šuranyi), 27. Šimko (Stančík, Ondrejčák) – 49. Mogensen (Therkildsen). Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Zostava SR 18: Husár – Šurányi, Stančík, Botka, Varga, Hazucha, Syrný, Dedík – Ondrejčák, Šimko, Macák – Karšay, Válek, Bernát – Plančár, Hybský, Repka – Regináč, Obušek, Brath – Kopačka
