Slovenská 18-tka zabojuje o postup medzi svetovú elitu v Piešťanoch

2022 IIHF MS hráčov do 18 rokov



Divízia I, skupina A, Piešťany



ZÁPASY SLOVENSKA U18 (všetky o 19.00 SELČ)



11. 4. 2022 Japonsko – SLOVENSKO

12. 4. 2022 SLOVENSKO – Nórsko

14. 4. 2022 SLOVENSKO – Francúzsko

15. 4. 2022 Dánsko – SLOVENSKO

17. 4. 2022 SLOVENSKO – Kazachstan

Bratislava 15. marca (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 18 rokov čaká v týždni pred Veľkou nocou dôležitá výzva. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v piešťanskej aréne pokúsia nadviazať na tohtoročný úspech reprezentácie na ZOH v Pekingu a vrátiť slovenský hokej v kategórii do 18 rokov medzi najlepších.Pôvodne mala byť dejiskom turnaja Spišská Nová Ves, no vzhľadom na nedostatočné ubytovacie kapacity a s tým súvisiacu náročnú logistiku tímov, nevynímajúc COVID protokol IIHF, sa napokon bude hrať v Piešťanoch. „,“ povedal pre portál hockeyslovakia.sk generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Ivan Pulkert.Piešťanské zázemie je slovenským chlapcom dôverne známe ako ich domovská aréna v rámci projektu centralizovanej prípravy hráčov do 18 rokov. „“ povedal hlavný tréner osemnástky Ivan Feneš.," pripomenul portál hockeyslovakia.sk.Plány na rýchly návrat späť medzi elitu skrížila Slovákom pandémia koronavírusu. Turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov, ktorý sa mal pôvodne konať v Spišskej Novej Vsi v roku 2020, bol zrušený a pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa neuskutočnil ani o rok neskôr. Tento rok je však k organizátorom športových podujatí milosrdnejší a Slováci konečne budú môcť zabojovať o postup medzi elitu. Navyše pred domácim publikom v čase, keď uvoľnené protipandemické opatrenia už umožňujú hrať pred plnými tribúnami. V ceste za návratom do elitnej kategórie budú mladým slovenským reprezentantom stáť výbery Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu.Prípravu na dôležitý šampionát ovplyvnila omikronová vlna pandémie. Februárový turnaj Vladimíra Dzurillu mal byť vhodnou previerkou pred zápasmi o postup medzi svetovú elitu. Nemci a Švajčiari však svoju účasť na turnaji v Piešťanoch zrušili. Napriek tomu zápasová prax nominovaným chlapcom nechýba, a to aj vďaka projektu slovenskej osemnástky, ktorá hrá druhú najvyššiu hokejovú súťaž – SHL.Zabudnúť netreba ani na minuloročné účinkovanie slovenských mladíkov na Hlinka Gretzky Cupe, kde si to v konkurencii najlepších hokejistov planéty do 18-rokov namierili zverenci trénera Ivana Feneša rovno do finále a vybojovali v ňom historicky najlepšie umiestnenie. Viacero hráčov z minuloročného výberu osemnástky sa objaví v reprezentačnom drese i v tohtoročných bojoch o postup medzi svetovú elitu.