Slovenská 18-tka zdolala Maďarsko aj v druhom prípravnom zápase

Maďarsko 18 – SR 18 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



Góly: 24. Farkas (Szabó, Salamon) - 35. Mišiak (Nahálka, Šotek), 58. Gabriel (Nahálka), vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1



SR 18: Jurčák – Tomas, Kremnický, Marko, Pánik, Lörincz, Čulík, Nahálka – Dudáš, Ružek, Honzek, Mišiak, Šotek, Kopecký, Gabriel, Ondriš, Križan, Zöld, Lachkovič, Melicher

Hlas po zápase:

/zdroj: www.hockeyslovakia.sk/



Roman Sýkora, tréner SR 18: "Bol to úplne iný zápas ako prvý. Chlapci si uvedomili, že šanca obliecť si reprezentačný dres neprichádza každý deň a od úvodu hrali aktívne. V prvej tretine sme mali 17 striel, ale brankár súpera mal veľmi dobrý deň. V úvode druhej časti sme inkasovali v oslabení a to nami trošku otriaslo. Potom sme však príkladne zabojovali a dokázali sme vyrovnať. Pred treťou tretinou sme si povedali, že aj takéto zápasy bývajú, ale o víťazstvo sa musíme pobiť. Paradoxne sme to strhli na našu stranu v oslabení, kde to na seba vzal Paťo Gabriel a chladnokrvne zakončil. Chlapcov musím pochváliť, našou jedinou slabinou bolo v tomto zápase zakončenie. Chýbala väčšia chladnokrvnosť. Víťazstvo proti veľmi húževnatému súperovi si každopádne ceníme."

Székesfehérvár 17. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela aj v druhom zo série troch prípravných zápasov na ľade rovesníkov z Maďarska. Po stredajšom triumfe 4:2 v Budapešti zvíťazili zverenci Romana Sýkoru na druhý deň v Székesfehérvari 2:1. Tímy sa opäť stretnú v piatok o 12.00 h.