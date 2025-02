Slovenská „18“ vyhrala nad Nemcami 5:1 v úvode Turnaja Vlada Dzurillu

Turnaj Vlada Dzurillu:



SLOVENSKO 18 - Nemecko 18 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)



Góly: 20. Goljer (Balko), 38. Tomík (Chovan, Nemec), 45. Čunderlík (Goljer, Nemec), 49. Tomka (Dubravík, Goljer), 51. Kriška (Tomka) – 38. Schneider (Schäfer, Hempel). Rozhodcovia: Konc ml., Klejna – Hercog, Tichý, vylúčení na 2 min: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, počet divákov: 1000.







Slovensko "18": Prádel – Zubek, Čapoš, Kalman, Goljer, Jaroška, Vajko, Raška, Balko – Tomík, Kalis, Chovan – Nemec, Čunderlík, Berčík – Murin, Kriška, Tomka – Dubravík, Polčík, Novák



Nemecko "18": Blumenkamp – Hempel, F. Kose, Warnecke, Rolsing, Krüger, Stocker, Radionovs, Stock – Brandt, Späth, Ziergiebel – Schäfer, Schneider, T. Kose – Reinwald, Zwickl







hlas po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: "Začiatok zápasu nebol podľa našich predstáv, ale ako čas plynul, tvrdou, poctivou prácou sme sa dostali na koňa. Chcem pochváliť špeciálne formácie v oslabení, ktoré výborne ubránili viacero nebezpečných situácií. Dali sme aj gól z presilovky. Vynikajúco zachytal tiež brankár Prádel. Podali sme obetavý výkon a vybojovali sme to víťazstvo."







Ďalší program:



PIATOK 7. FEBRUÁRA



Nemecko 18 - Ukrajina 18 12.15 h







SOBOTA 8. FEBRUÁRA



SLOVENSKO 18 - Ukrajina 18 9.30 h

Piešťany 6. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zaznamenali úspešný vstup do domáceho Turnaja Vlada Dzurillu. V štvrtkovom zápase v Piešťanoch triumfovali nad nemeckou "osemnástkou" 5:1. Najbližšie sa stretnú v sobotu s rovesníkmi z Ukrajiny.Slováci sa dostali do vedenia v závere prvej tretiny zásluhou Adama Goljera. V druhej dvadsaťminútovke viedli najtesnejším rozdielom po góloch Tobiasa Tomíka a Eliasa Schneidera. V tretej tretine však ukázali dominanciu na ľade a po presných zásahoch Michala Čunderlíka, Lukáša Tomku a Kristiána Krišku spečatili svoj triumf.