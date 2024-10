Slovenská 20-ka absolvuje generálku na MS. Dá nám signál, hovorí Feneš

PROGRAM TURNAJA PIATICH KRAJÍN V IMATRE



STREDA 6. NOVEMBRA



14.00 Švédsko – Česko



17.30 Fínsko – Slovensko



ŠTVRTOK 7. NOVEMBRA



14.00 Slovensko – Česko



17.30 Fínsko – Švajčiarsko



PIATOK 8. NOVEMBRA



14.00 Česko – Švajčiarsko



17.30 Švédsko – Slovensko



SOBOTA 9. NOVEMBRA



13.00 Fínsko – Česko



16.30 Švajčiarsko – Švédsko



NEDEĽA 10. NOVEMBRA



13.00 Fínsko – Švédsko



16.30 Švajčiarsko – Slovensko

Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká turnajová generálka na decembrový svetový šampionát. Do fínskej Imatry nominoval hlavný kouč Ivan Feneš hráčov pôsobiacich na Slovensku a v Európe, pričom verí, že každý z nich si nomináciu zastane. Slovákov čakajú štyri duely proti Česku, Švajčiarsku, Švédsku a domácemu Fínsku.Atraktívne budú predovšetkým duely proti severským krajinám. Švédi aj Fíni totiž nastúpia v zostavách, ktoré do veľkej miery vyšlú aj na MS. "“ uviedol Feneš pre portál hockeyslovakia.sk.Kouč sa rozhodol dať šancu aj niekoľkým hráčom z projektu slovenskej osemnástky. "Z hráčov nominovaných na turnaj vo Fínsku sa na juniorských MS predstavili Roman Kukumberg, Milan Pišoja a František Dej. Vo fínskej Imatre čakajú Slovákov štyri zápasy, ktoré môžu výrazne prehovoriť aj do tvorby nominácie na MS. Predfinálny výber bude známy začiatkom decembra.zakončil Feneš.