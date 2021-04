Slovenská 20-ka odohrá dvojzápas s Čechmi, trénerom bude Feneš

Nominácia SR 20 na VT v Piešťanoch a 2 prípravné zápasy s ČR 20 (13.-17. 4. 2021):



Dalibor Dvorský (HC'05 Banská Bystrica), Richard Noskovič (HC Slovan Bratilslava/HC Topoľčany), Denis Bakala (HC 07 Detva), Adam Žlnka (HC 07 Detva/Projekt SR 18), Jakub Demek (HC Košice/Projekt SR 18), Markus Michalík (MHK 32 Liptovský Mikuláš), Šimon Nemec (HK Nitra), Martin Šeliga (HC Nové Zámky), Dávid Hájnik (HK ŠKP Poprad), Tomáš Boľo (MŠK Púchov), Šimon Bečár, Martin Chromiak, Samuel KRAJČ (všetci HK Dukla Trenčín), Šimon Opatovský (HK Trnava), Róbert BAČO (HC Karlove Vary), Servác Petrovský (HC Oceláři Třinec/Projekt SR 18), Šimon Groch (HC Olomouc/Projekt SR 18), Ján LAŠÁK (Jokerit Helsinki), Samuel Kňažko, Juraj Slafkovský (obaja TPS Turku), Adam Jombík, Rayen Petrovický (obaja TuTo Turku), Libor Nemec (Lukko Rauma)



Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenský hokejový výber do 20 rokov odštartuje v utorok päťdňový výcvikový tábor v Piešťanoch, ktorého súčasťou bude aj prípravný dvojzápas s Čechmi. Keďže doterajší hlavný tréner Róbert Petrovický sa na podujatí nemôže zúčastniť z osobných dôvodov, 23-členný tím povedie doterajší kouč osemnástky Ivan Feneš.uviedol pre portál hockeyslovakia.sk 43-ročný Feneš, ktorý v minulosti pôsobil pri reprezentácii do 20 rokov dva roky v pozícii asistenta Ernesta Bokroša.Vstupenka do výcvikového tábora je aktuálny negatívny PCR test na koronavírus. Do prvého prípravného súboja s Čechmi, ktorý je na programe v piatok o 16.00 h, absolvujú hráči šesť tréningových jednotiek. Druhý duel je na programe v sobotu o 15.00 h.dodal Feneš.