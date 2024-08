Slovenská 20-ka odštartovala turnaj v Zugu prehrou s Českom 1:3

Turnaj piatich krajín hokejistov do 20 rokov v Zugu:



Slovensko – Česko 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)



Góly: 12. Fedor (Klečka, Chromiak) - 30. Janata (Ročák, Jecho), 32. Husinecký (Petr), 46. Šalé (Ročák). Rozhodovali: Lemelin, Blasbalg – Gurtner, De Paris, vylúčení: 9:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 75 divákov.



Zostava SR 20: Urban – Radivojevič, Pišoja, S. Barcík, Baran, Chromiak, Beluško, Královič, Eperješi – Cedzo, Pobežal, Kukumberg – Císar, Šatan, Klečka – Gron, Pitka, Fedor – Kodhaj, Dej, Vojtech

hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Ivan Feneš, tréner SR 20: "Prvý zápas na turnaji nám výsledkovo nevyšiel. Naše očakávania a kritériá naplnila iba prvá tretina, bola z našej strany solídna. V druhej tretine môžem vyzdvihnúť vynikajúce oslabenia. Treba podotknúť, že v tíme máme približne desať hráčov bez zápasovej praxe v tejto sezóne. Bohužiaľ, v zápase to bolo cítiť. Tempo nám robilo obrovský problém. V druhej aj tretej tretine dokonal súper zaslúžený obrat. Robili sme veľký počet individuálnych chýb, zlé individuálne rozhodnutia. Vyzdvihol by som výkon brankára Urbana, ktorý nás viackrát podržal, bohužiaľ, neboli sme schopní so stretnutím nič urobiť."

ďalší výsledok:



Švédsko - Švajčiarsko 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)







ďalší program SR 20 na turnaji:



štvrtok 29. augusta



14.00 SLOVENSKO – Fínsko



piatok 30. augusta



13.30 Švédsko – SLOVENSKO



sobota 31. augusta



14.30 Švajčiarsko – SLOVENSKO

Zug 28. augusta (TASR) - Slovenským hokejovým reprezentantom do 20 rokov sa nevydaril vstup do Turnaja piatich krajín vo švajčiarskom Zugu. Vo svojom úvodnom zápase prehrali v stredu s rovesníkmi z Česka 1:3, hoci po prvej tretine viedli 1:0 vďaka gólu Róberta Fedora.Zverenci trénera Ivana Feneša sa na podujatí najbližšie stretnú vo štvrtok s Fínmi, následne ich čakajú ešte súboje so Švédskom a domácim Švajčiarskom.