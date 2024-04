Slovenská 20-ka otvorila Turnaj piatich krajín prehrou s Českom 2:7

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Poprade:



Česko – SLOVENSKO 7:2 (1:2, 2:0, 4:0)



Góly: 17. Samson (Hradec, Adámek), 25. Adámek (Eichler, Kalužík), 33. Petr, 50. Kalužík, 59. Kalužík (Holba), 60. Šimek (Petr, Váňa), 60. Kalužík (Maštalířský, Hradec) – 1. Klečka, 11. Klečka (Eperješi). Rozhodovali: J. Konc ml., Žák – Gegáň, Jedlička, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 462 divákov.



Česko 20: Hambálek – Vochvest, Vandas, Husinecký, Samson, Eichler, Hamrla, Matějíček, Vlasák – Maštalířský, Felcman, Pérez – Šprynar, Petr, Šimek – Kalužík, Hradec, Adámek – Janata, Váňa, Holba



SR 20: Fürsten – Královič, Valent, S. Barcík, Eperješi, Sakmár, Hrenák, Vaverčák – Klečka, Fedor, Kukumberg – Ridzoň, Gron, Pilát – Vojtech, Havadej, Kodhaj – A. Barcík, Král, Stahoň – Semančík



Poprad 17. apríla (TASR) - Slovenským hokejistom do 20 rokov výsledkovo nevyšiel prvý duel na domácom Turnaji piatich krajín v Poprade a s Českom prehrali vysoko 2:7. Podľa trénera Ivana Feneša výsledok nezodpovedá priebehu hry, keď ešte v polovici tretej tretiny mladí Slováci prehrávali len o gól. Súper však potom skóroval štyrikrát a hetrikom sa blysol Tadeáš Kalužík.uviedol tréner Feneš pre TASR.Slovákom pritom vyšiel úvod a Lukáš Klečka už po 21 sekundách zakončením spomedzi kruhov prekonal Vojtěcha Hambálka. Krídelník prvej formácie v polovici prvej časti upravil na 2:0, no odvtedy si už český brankár udržal čisté konto. Súper bol postupne aktívnejší aj strelecky (52:15), no do dvojgólového vedenia sa dostal až v tretej časti. V závere potom troma presnými zásahmi v priebehu 63 sekúnd už len upravil výsledok.povedal dvojgólový Klečka, ktorý hrá vo švédskej juniorke za Södertälje. V tejto sezóne odohral 34 zápasov a získal 43 bodov (15+28). Po stretnutí porovnal, v čom je pôsobenie v klube odlišné od medzinárodných duelov:Slovákov čakajú na kvalitne obsadenom turnaji ešte tri zápasy. Už vo štvrtok od 17.00 h nastúpia proti Fínsku. Po piatkovom dni voľna si v sobotu zmerajú sily so Švajčiarskom (16.00 h) a v záverečnom stretnutí ich čakajú Švédi (14.30 h).skonštatoval kormidelník Slovenska.Klečku potešili dva góly, ale videl rezervy vo svojom výkone:Devätnásťročný útočník verí, že tím zlepší svoj výkon už proti "Suomi":Klečka sa vyjadril aj k tomu, čo očakáva od Fínov:Aj Feneš očakáva od súpera tradične dobrý korčuliarsky výkon: