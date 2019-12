Slovenská 20-ka prehrala v príprave s Olympijským tímom SR

Prípravný zápas:



Slovensko 20 - Olympijský tím SR 4:7 (1:4, 0:2, 3:1), 1:2 v dodatočnom predĺžení, 2:0 na dodatočné nájazdy



Góly: 13. Kňažko (Paulíny, Faško-Rudáš), 50. Mrázik (Tkáč), 56. Paulíny, 57. Ferenyi - 2. Žitný (Fominych, Michalčin), 7. Fominych (Žitný), 14. Fominych (J. Sukeľ), 16. R. Bondra (Hain), 29. J. Sukeľ (Žitný, Michalčin), 40. Roman (Čacho, R. Bondra), 60. Michalčin. Rozhodovali: Orolin, Baluška - Šoltés, Synek, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:1, 130 divákov.



Zostavy:



SR 20: Lackovič (33. Rabčan) - Vitaloš, Kňažko, Stacha, Bučko, Dlugoš, Fatul, Česánek, O. Turan - Faško-Rudáš, Minárik, Džugan - Mrázik, Paulíny, D. Jendek - Chromiak, K. Kováčik, Tkáč - Drábek, Ferenyi, Nespala - Sarvaš



Olympijský tím SR: Škorvánek (29. Gajan) - Hain, A. Sloboda, Hatala, Petrinec, Michalčin, J. Cibák, M. Roman, Maier - Š. Petráš, Čacho, R. Bondra - Milý, Bjalončík, Hrehorčák - J. Sukeľ, Fominych, Žitný - Rogoň, Tamáši, Fafrák



Žilina 13. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Žiline s Olympijským tímom SR 4:7. Mužstvo vedené trénerom Petrom Oremusom položilo základ víťazstva už v prvej tretine, ktorú vyhralo 4:1.Vydarený debut v národnom tíme zažil 21-ročný útočník Nitry Daniil Fominych, ruský rodák, ktorý si momentálne vybavuje slovenské občianstvo, strelil v drese Olympijského výberu dva góly a pridal aj jednu asistenciu. Tri body zaznamenali aj Roman Žitný (1+2) a Christián Michalčin (1+2). Tréneri sa dohodli aj na doplnkovom päťminútovom predĺžení na 3 na 3, v ktorom za olympionikov dali góly Šimon Petráš a Fominych a za SR 20 skóroval Martin Faško-Rudáš. V dodatočných nájazdoch uspela "dvadsiatka" 2:0 vďaka Adamovi Paulínymu a Kristiánovi Kováčikovi.Pre slovenskú "dvadsiatku" slúžil duel ako príprava pred nadchádzajúcimi juniorskými MS v Česku. Zverencov trénera Róberta Petrovického preveria pred šampionátom ešte českí (22. decembra o 14.30 v Třinci) a ruskí rovesníci (23. decembra v Žiline o 15.00).Hoci išlo o prípravný zápas, tímy si od úvodu nič nedarovali a hral sa fyzický hokej s množstvom osobných stretov. Už v 51. sekunde putoval na stretnú lavicu Minárik a Olympijský tím šiel po 74 sekundách do vedenia zásluhou Žitného. Následne mohol po chybe Cibáka vyrovnať Mrázik, no Škorvánek si s jeho bekhendom poradil. Paradoxne viac zohrato pôsobil Olympijský tím, ktorý tesne po uplynutí oslabenia zvýšil po dravom prieniku Fominycha na 2:0. O zníženie sa postaral v presilovke Kňažko, no v 14. minúte opäť Fominych prinavrátil svojmu mužstvu dvojgólové vedenie. Jednostrannú tretinu zakončil gólom na 4:1 R. Bondra.Aj v druhej časti malaproblém s agresívnou hrou svojho súpera, ktorý si rýchlymi výpadmi a presnejšími kombináciami vytváral šance. V 29. minúte strelil piaty gól J. Sukeľ po prihrávke Michalčina. Vzápätí v prečíslení 2 na 1 vypálil Čacho iba do brankára Lackoviča. Približne v polovici zápasu prišlo k plánovanému striedaniu brankárov v oboch tímoch, Lackoviča nahradil medzi žŕdkami Rabčan a v Olympijskom tíme Škorvánka vystriedal Gajan. Aj Rabčan rýchlo lovil puk zo siete, keď ho z dorážky prekonal Roman.Hráčiv tretej časti v snahe urobiť niečo s výsledkom zjednodušili hru, častejšie nastreľovali puky na bránku a snažili sa viac cloniť Gajanovi. V 50. min sa podarilo uniknúť Mrázikovi, ktorý v nájazde nedal Gajanovi šancu - 2:6. Slovenská 20-ka mohutne finišovala, gólmi Paulínyho a Ferenyiho znížila na rozdiel dvoch gólov, Jendek ešte nastrelil žŕdku, na väčšie zdramatizovanie zápasu jej už ale nezostal čas. Nepomohla jej ani záverečná power play bez brankára, naopak Michalčin do prázdnej bránky strelil siedmy gól svojho tímu.