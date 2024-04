Slovenská 20-ka triumfovala v treťom súboji v Poprade nad Švajčiarmi

SLOVENSKO – Švajčiarsko 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)



Góly: 7. Fedor (Pilát), 11. Eperješi (Gron), 26. Havadej – 27. Zehnder (Gruber, E. Meier), 33. Holzer (Horak, Pedrazzini). Rozhodovali: Výleta, Orolin – Frimmel, Pribula, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 499 divákov.



SR 20: Slávik – Královič, Valent, S. Barcík, Eperješi, Polák, Hrenák, Sakmár, Vaverčák – Klečka, Fedor, Kukumberg – Pilát, Gron, Vojtech – A. Barcík, Holík, Kiss – Havadej, Semančík, Stahoň



Švajčiarsko 20: Jaafri-Hayani – Balestra, Rhyn, Micheletti, Häfliger, Horak, Palmisano, Martin, Leipold – Kaderli, Dorthe, R. Meier – Kaser, Graf, Hull – Zehnder, E. Meier, Gruber – Pedrazzini, Embacher, Holzer

Česko – Švédsko 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)



Góly: 46. Maštalířský (Petr, Samson) – 16. Pettersson (Bergström, Nilsson), 19. Pettersson (Sjödin)

Poprad 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili vo svojom treťom zápase na domácom Turnaji piatich krajín v Poprade. V sobotňajšom stretnutí zdolali Švajčiarsko 3:2 a dosiahli prvý triumf na turnaji. Góly Slovenska zaznamenali Róbert Fedor, Leo Eperješi a Dávid Havadej. Mužstvo Ivana Feneša predtým nestačilo na českých rovesníkov 2:7 a neuspelo ani proti Fínom 1:6.Slováci viedli od 7. minúty, keď sa Fedor elegantne zbavil súperovho obrancu, vymenil si puk s Pilátom a kombináciu zakončil do odkrytej bránky. Na druhej strane zahrozil po individuálnej akcii Holzer, ale Slávik jeho zakončenie zneškodnil. V polovici prvej časti urobil veľkú chybu brankár Jaafri-Hayani, ktorý prihral puk priamo Eperješimu, ktorý zvýšil na 2:0. V 26. minúte upravil Havadej počas presilovej hry už rozdiel troch gólov, ale súper za 53 sekúnd odpovedal zásluhou Zehndera. Švajčiarov vrátil späť do hry ešte v druhej tretine Holzer, ktorý sa dostal do samostatného úniku a prekonal Slávika. V treťom dejstve už gól nepadol a Slováci udržali tesný náskok.V úvodnom sobotňajšom stretnutí zaznamenali prvý triumf na turnaji aj Švédi, ktorí zdolali Česko 2:1. Slovákov čaká na kvalitne obsadenom turnaji v nedeľu ešte záverečný zápas práve proti Švédom (14.30 h).