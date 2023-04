Slovenská 20-ka zdolala Česko 3:0,na turnaji v Poprade skončila tretia

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Poprade:



SLOVENSKO - Česko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 13. Jendek, 25. Gabriel (Nátny), 57. Dudáš. Rozhodovali: Snášel, T. Orolin - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 699 divákov.



Zostava SR 20: Gadžiev – Tomas, Čulík, Sakmár, Nátny, Pánik, Nahalka – Stašiniak, Suchý, Ondriš – Ferkodič, Mamonov, Jendek – Gabriel, Dudáš, Ružek – Benko, Križan, Hodas





hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Ivan Feneš, tréner SR 20:"Sme veľmi vďační, že sme mohli doma organizovať takýto turnaj. Videli sme v Poprade aj budúcich hráčov NHL. Teším sa, že chlapci zvládli podujatie obstojne. Aj s favoritmi sme dokázali hrať vyrovnaný hokej. Ukázala sa nám skupina ďalších hráčov, ktorí zamiešajú karty smerom k ďalším nomináciám dvadsiatky, no predovšetkým v súvislosti s majstrovstvami sveta."





ďalší výsledok:



Švédsko - Fínsko 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Poprad 16. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov obsadili na domácom Turnaji piatich krajín v Poprade konečnú tretiu priečku. Rozhodol o tom záverečný nedeľňajší súboj, v ktorom zverenci trénera Ivana Feneša pokorili českých rovesníkov 3:0.Slováci získali na podujatí dokopy šesť bodov, okrem Čechov zdolali v úvodnom dueli aj Švajčiarov 4:2. Za kratší koniec povrazu ťahali len so severskými súpermi, Fínom podľahli 0:5, so Švédmi prehrali 3:5. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.