Slovenská 20-ka zdolala v príprave na MS Nemecko 4:1

Prípravný zápas pred MS hráčov do 20 rokov:



SLOVENSKO - Nemecko 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)



Góly SR: 1. Chromiak (Královič), 5. Pišoja (Klečka), 41. Klečka, 52. Pobežal (Cedzo).



Zostava SR 20: Prádel – Valent, Chromiak, Pišoja, Královič, Kupec, Barcík, Eperješi, Beluško – Cedzo, Pobežal, Kiss – Chovan, Šatan, Klečka – Vojtech, Dej, Kukumberg – Straka, Párička, Fedor – Gron. Tréner I. Feneš.

hlas po zápase /zdroj hockeyslovakia.sk/



Ivan Feneš, tréner SR 20: „Druhý zápas ukázal, že sme sa zlepšili, čo je veľkým pozitívom smerom k majstrovstvám sveta. Bolo vidno veľa vecí, ktoré sme si prešli, ukázali si ich na videu. Som veľmi rád, že chalani to preniesli do zápasu.“



Michal Prádel, brankár SR: "Povedali sme si nejaké veci a tie sme sa snažili dodržiavať. Myslím, že to bolo dobré. Chalani mi veľmi pomáhali. Škoda, že mi nevyšiel shutout, ale dôležité je, že sme zvíťazili."





Moncton 16. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov uspela aj v druhom prípravnom stretnutí pred juniorským šampionátom v Kanade. V nedeľu v Monctone zdolala nemeckých rovesníkov 4:1. Prvý duel s rovnakým súperom sa skončil 3:1. Mladých Slovákov čaká najbližšie 20. decembra prípravný duel s Fínskom. Informoval o tom facebookový profil hockeyslovakia.sk.