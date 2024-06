Slovenská 21-ka podľahla v prípravnom zápase Moldavsku 0:1

prípravný zápas hráčov do 21 rokov /NTC Senec/:



Slovensko - Moldavsko 0:1 (0:1)



Gól: 19. Raileanu (z 11 m). Rozhodcovia: Semler (Rak.) - Štofik, Straka (obaja SR), ŽK: Leitner, Javorček - Pascaluta, Lupascu, Calestru, Butucel, Dodon, 338 divákov.







Slovensko: Danko (46. Ťapaj) - Šikula, Leitner (65. Mielke), Javorček, Selecký (83. Ujlaky)- M. Sauer (65. Veselovský), Šviderský (46. Nebyla), Gajdoš (83. Murgaš) - Kaprálik (74. Csóka), Čerepkai (46. Jambor), Marcelli (74. Tučný)



Moldavsko: Dodon - Calestru, Dijinari, Catalin, Bors - Motoc, Bulmaga (90.+4 Ursu), Pascaluta (61. Butucel), Raileanu (61. Ciumasi) - Lupascu, Lupan (74. Botnari)



Senec 11. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov utrpeli prvú prehru v prebiehajúcom kalendárnom roku. V utorňajšom prípravnom zápase v Senci prekvapivo podľahli rovesníkom z Moldavska 0:1. Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša čakajú v tomto roku ešte tri zrazy a v decembri sa dozvedia mená súperov, s ktorými sa stretnú na domácich ME v budúcom roku.Slováci v marcovom asociačnom termíne zvíťazili na pôde Španielska (2:0) a zdolali aj Maltu (4:1). V úvode júna si poradili v Senci s Azerbajdžanom (3:2). Duel s outsiderom z Moldavska im však vôbec nevyšiel a v ofenzíve sa nedokázali presadiť cez zatiahnutú obranu hostí.Do prvej veľkej šance sa dostali v 13. minúte Slováci, chybu brankára Dodona chcel využiť Kaprálik, ktorý strieľal spoza šestnástky do odkrytej brány, no mieril iba do brvna. Po štvrťhodine vyprodukovali Slováci veľkú chybu pri rozohrávke, keď stopér stratil loptu a napraviť to nedokázal ani brankár Danko, ktorý rukami podťal útočiaceho hráča v pokutovom území. Penaltu premenil Raileanu a Moldavci viedli 1:0. Domáci sa iba ťažko presadzovali cez hlboko postavenú obranu Moldavcov, ktorá bola kompaktná.Po zmene strán nesiahol Kentoš po výmene všetkých hráčov v poli, ako tomu bolo v stretnutí s Azerbajdžanom. Stiahol z iba dvoch hráčov a brankára, čím doprial v júnovom termíne čas na ihrisku všetkým hráčom na súpiske. Slováci však nedokázali zintenzívniť hru, ich kombinácie boli statické a pre hostí čitateľné.