Slovenská 21-ka privíta v marcovej príprave v Trnave výber Nemecka

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odštartuje kalendárny rok 2025, v ktorom sa predstaví aj na "domácich" majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie, prípravným zápasom v Trnave proti rovesníkom z Nemecka. Duel sa podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) uskutoční v piatok 21. marca na Štadióna Antona Malatinského v Trnave.



Oba výbery sa stretli v minulosti len raz, 2. septembra 2016 sa v prípravnom zápase v Kasseli tešili z víťazstva 3:0 reprezentanti Nemecka. To je jedným zo šestnástich účastníkov tohtoročného európskeho šampionátu do 21 rokov, ktorý sa od 11. do 28. júna uskutoční vo ôsmich slovenských mestách. Nemci si účasť na záverečnom turnaji zabezpečili prvým miestom vo svojej kvalifikačnej skupine, v ktorej si v desiatich zápasoch pripísali na svoje konto 26 z 30 možných bodov. Na šampionáte sa predstavia v základnej B-skupine, v ktorej sa stretnú postupne so Slovinskom, Českom a Anglickom.



Reprezentácia Nemecka patrí medzi pravidelných účastníkov majstrovstiev Európy do 21 rokov, pričom v posledných rokoch je jednou z najúspešnejších. Z uplynulých piatich edícií európskeho šampionátu sa Nemci až trikrát prebojovali do finále, pričom zo zisku zlatých medailí sa tešili v dvoch prípadoch (2017 a 2021).



Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá počas marcového asociačného termínu na domácej pôde ešte jeden prípravný zápas. Podrobnosti o ňom zverejnia v najbližších dňoch.