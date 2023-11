Slovenská 21-ka remizovala v prípravnom zápase s Chorvátskom

SLOVENSKO - Chorvátsko 2:2 (2:1)



Góly: 13. Nebyla, 42. Kaprálik - 16. Ljubičič, 76. Ivanovič (z 11 m). Rozhodovali: Karakó (Maď.) - Straka, Štofik (obaja SR), ŽK: Jambor - Tikvič, Hodža



SR: Surovčík - Šikula, Leitner, Obert, Javorček - M. Sauer (83. Shudeiwa), Nebyla (89. Griger), Rigo (72. Riznič) - Kaprálik (83. Gaži), Jambor (83. Čerepkai), Veselovský (72. Tučný)



Chorvátsko: Silič - Lisica (62. Maurič), Katinič (80. Škaričič), Grozdanič (80. Živkovič), Bukvič - Biuk (80. Rak), Soldo (80. Zvonarek), Hodža, Vidovič (46. Ivanovič) - Frigan (62. Tikvič), Ljubičič (62. Valinčič)

Nitra 16. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali vo štvrtkovom prípravnom stretnutí v Nitre s rovesníkmi z Chorvátska 2:2. Slováci v zápase dvakrát viedli zásluhou Sebastiána Nebylu a Adriána Kaprálika, remízový stav však zariadil v 76. minúte z pokutového kopu hosťujúci Franjo Ivanovič.Dvadsaťjednotku čaká v novembrovom asociačnom termíne ešte duel proti rovesníkom z Česka. Odohrajú ho v pondelok 20. novembra v Hradci Králové (18.00 h).Hostia sa mohli ujať vedenia už po 60 sekundách, keď na úrovni šestnástky nepresne hlavičkoval Nebyla, no Hodža jeho zaváhanie nepotrestal. V rozohrávke zazmätkovali v 13. minúte aj Chorváti, keď po chybe Grozdaniča potiahol loptu Veselovský, ktorého center neudržal Silič a lopta spadla presne pred pohotovo reagujúceho Nebylu - 1:0. Chorvátsko však dokázalo expresne reagovať, keď o necelé dve minúty vyrovnal kapitán Ljubičič. Po polhodine hry podržal slovenský tím brankár Surovčík, ktorý zneškodnil nebezpečnú hlavičku Frigana. V 42. minúte si nabehol do šestnástky Javorček, ktorý nastrelil brvno, od neho sa lopta odrazila priamo pred dobiehajúceho Kaprálika a slovenský krídelník poslal "sokolíkov" do vedenia. Odpoveď "vatrenov" mohla byť opäť prakticky okamžitá, ale ďalší výborný zákrok vytiahol Surovčík pri zakončení Biuka.Krátko po zmene strán mohli domáci viesť už dvojgólovým rozdielom, ale Siličovi pri hlavičke Leitnera pomohlo brvno. V 56. minúte predviedol výborné čítanie hry Surovčík, ktorý si všimol pošmyknutie Leitnera, ihneď reagoval vybehnutím proti unikajúcemu chorvátskemu útočníkovi a zmaril mu možnosť dostať sa do stopercentnej šance. V 75. minúte Šikula v šestnástke zavadil o útočiaceho Valinčiča a hlavný rozhodca nariadil pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Ivanovič a prudkou strelou nedal šancu Surovčíkovi - 2:2.