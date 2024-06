Slovenská 21-ka zdolala v prípravnom zápase Azerbajdžan 3:2

prípravný zápas hráčov do 21 rokov /NTC Senec/:



Slovensko - Azerbajdžan 3:2 (2:0)



Góly: 20. a 27. Marcelli, 72. Sauer - 70. Abdullajev, 89. Saljanskij. Rozhodcovia: Radina - Machač, Šafránková (všetci ČR), ŽK: Jaššo - Mammadov, Damadajev, Yusifli, 438 divákov.







Slovensko: Frühwald - Šikula, Leitner, Javorček, Selecký - Nebyla, Šviderský, Gajdoš - Kaprálik, Jambor, Marcelli



zostava SR na 2. polčas: Frühwald - Ujlaky, Jaššo, Mielke - Kopásek, Murgaš, Szolgai, Tučný - Csóka, Čerepkai, M. Sauer



Azerbajdžan: Imanov - Mammadov (80. Ramazanov), Husejnov, Damadajev - Rzajev (87. E. Ahmadov), Yusifli, Shahnijarov (80. Alijev), R. Ahmadov (66. Abbasov) - Veljijev (66. Nasirli) Abdullajev (87. Saljanskij), Achundzade (87. Safarov)



hlasy aktérov (zdroj: TASR):



Jaroslav Kentoš, tréner SR: "Výkonovo dva rozdielne polčasy. V tom prvom to bolo dobré, ale v druhom polčase nie som spokojný s výkonom tímu. Mohli sme streliť viac gólov, hlavne v prvom polčase, mám zlú emóciu, pretože druhý polčas nebol naozaj dobrý a pokazilo mi to dojem z toho zápasu."



Nino Marcelli, autor dvoch gólov SR: "Snažil som premeniť už prvú strelu, Gajdoš mi povedal pred začiatkom, že brankárovi stačí vystreliť po zemi k tyčke a nemá šancu to chytiť. Presne to som aj urobil. Pri druhom góle som čakal prihrávku od Javorčeka, ale videl, že som zatvorený, potom sa to nejako odrazilo ku mne a nebola to ťažká situácia."

Senec 7. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase v Senci s rovesníkmi z Azerbajdžanu 3:2. K triumfu ich nasmeroval dvoma gólmi v prvom polčase krídelník Nino Marcelli. Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša čaká budúci utorok ďalší duel proti Moldavsku.Slováci nadviazali na marcový asociačný termín, v ktorom prekvapivo zvíťazili na pôde Španielska (2:0) a zdolali aj Maltu (4:1).Slováci mali v prvom dejstve od úvodu hru pod kontrolou. Hostia síce bránili v pätici a zatiahnutí v bloku, no slovenskí mladíci sa dokázali dostávať do priameho ohrozenia brány. Už v tretej minúte preukázal individuálnu kvalitu Marcelli, ktorý sa zbavil troch hráčov, no jeho strela nemala potrebnú presnosť. Krídelník Slovana Bratislava si všetko vynahradil v ďalšom priebehu prvého polčasu. Najskôr v 20. minúte napodobnil svoj prienik z úvodu a strelou k žrdi otvoril skóre. O sedem minút neskôr zužitkoval narážačku na hranici šestnástky a opäť prekonal Imanova - 2:0.Po zmene strán vymenil všetkých hráčov v poli, na ihrisku zostal iba brankár Frühwald. Slováci prešli na ofenzívnejšie rozostavenie 3-4-3. Azberbajdžan dokázal v 70. minúte využiť väčší priestor na krídle a po centri Ahmadova sa hlavičkou presadil Abdullajev - 2:1. Tento stav však platil iba necelé dve minúty, keďže dvojgólové vedenie vrátil domácim Sauer. Slováci nedali pozor v závere na brejk súpera a po nábehu za obranu sa ešte presadil striedajúci Saljanskij.