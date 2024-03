Slovenská 21-ka zvíťazila v Jereze nad Španielskom 2:0

prípravný zápas hráčov do 21 rokov:



Španielsko 21 - SLOVENSKO 21 0:2 (0:1)



Góly: 33. Jambor, 74. Kaprálik, ŽK: F. Lopez - Murgaš. Rozhodoval: Chiaramonti (And.)



Zostava SR: Belko - Šikula (53. Kopásek), Leitner, Javorček, Selecký (82. Veselovský) - Gajdoš (63. Tučný), Nebyla (10. Šviderský), Sauer - Kaprálik (82. Jaššo), Jambor (63. Murgaš), Marcelli (63. Čerepkai)



Jerez 21. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila vo štvrtkovom prípravnom zápase v Jereze nad rovesníkmi domáceho Španielska 2:0. O jej góly sa postarali Timotej Jambor a v druhom polčase Adrián Kaprálik. Mladí Slováci odohrajú druhé prípravné stretnutie v rámci marcového asociačného termínu v pondelok o 19.00 h v Paole proti Malte.Počas prípravy na budúcoročné ME hráčov tejto vekovej kategórie, ktoré organizuje Slovensko, odohrajú zverenci Jaroslava Kentoša ďalšie dva duely doma. Ich súpermi budú 7. júna Azerbajdžan a o štyri dni neskôr Moldavsko, hrá sa v Senci.Španieli od úvodu potvrdzovali rolu favorita a loptu mali podľa očakávania častejšie na kopačkách. Prvú šancu si vytvorili v 7. minúte, Perezov pokus zblokoval v poslednej chvíli na roh Leitner. Neskôr Omorodion hlavičkoval nad bránu. Hostia ustáli úvodný tlak a v 33. minúte sa aj vďaka obrovskej chybe Španielov ujali vedenia. Romas doslova vysunul do brejku Jambora, ktorý umiestnil loptu presne k žrdi - 0:1. O tri minúty mohlo byť vyrovnané, Belko však predviedol bravúrny zákrok a v 41. minúte ho zachránila žrď po teči Javorčeka. Bodku za prvým polčasom dala šanca Marcelliho, ktorý nevyužil ďalšiu hrúbku v defenzíve Španielov.Hra v druhom polčase bola spočiatku rozkúskovaná, domáci sa cez pozornú obranu Slovákov dlho nedokázali presadiť. V 69. minúte bol blízko k vyrovnaniu Moleiro, loptu mu "" na hlavu Navarro, no Belko sa opäť vyznamenal. Slováci, ktorí už v tom čase hrali zatiahnutí v hlbokom defenzívnom bloku, šokovali favorita v 74. minúte druhým gólom. Kaprálik si v pokutovom území zasekol protihráča a prepálil brankára - 0:2. Slováci odolali aj záverečnému tlaku a po obetavom výkone vezú zo Španielska cenný triumf.