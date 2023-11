Slovenská 21-tka prehrala v prípravnom zápase s Českom 1:2

prípravný zápas hráčov do 21 rokov:



Česko - SLOVENSKO 2:1 (1:1)



Góly: 13. Alijagič, 60. Kabongo - 22. Gajdoš. Rozhodovali: Musial - Cieply, Gajda (všetci Poľ.), ŽK: Sejk, Vydra - Shudeiwa, Griger, Bagin



Česko: Vágner (46. Kinský) - Koželuh, Endl (64. Kadlec), Prebsl, Suchomel - Icha (64. Kristan), Vydra - Černák (46. Kabongo), Sejk, Višinský (77. Tkáč) - Alijagič



Slovensko: Belko (46. Frühwald) - Gomola (46. Jambor), Bagín, Kóša, Selecký (61. Javorček) - Nebyla (73. Rigo) - Gajdoš (76. Leitner), Shudeiwa (46. Šikula) - Tučný (61. Veselovský), Čerepkai (61. Griger), Kaprálik (73. Gaži)

Hradec Králové 20. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali s rovesníkmi z Česka 1:2 v pondelňajšom prípravnom zápase v Hradci Králové. Jediný gól slovenského tímu strelil v 22. minúte stredopoliar Artur Gajdoš, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1. Tréner Jaroslav Kentoš dal v zápase príležitosť až dvadsiatke hráčov, celý duel odohrali iba obrancovia Samuel Bagín a Sebastian Kóša.Pre slovenský tím to bol záverečný prípravný zápas v novembrovom asociačnom termíne, v ktorom pred štyrmi dňami v Nitre remizovali s Chorvátskom 2:2.Lepší vstup do zápasu mali domáci reprezentanti, ktorí išli do vedenia v 13. minúte. Z rohového kopu odcentroval Višinský, lopta sa dostala na vzdialenú žrď, na ktorej nepokrytý Alijagič otvoril skóre - 1:0. Ten istý hráč bol blízko ku gólu aj v 18. minúte, brankár Belko tentoraz zmaril jeho šancu. O štyri minúty sa slovenský tím dočkal vyrovnania. Po tom, čo Tučný vyhral osobný súboj v strede ihriska, sa k odrazenej lopte dostal Gajdoš a únik zakončil strelou do horného rohu Vágnerovej bránky - 1:1. Tučný aj Gajdoš mali v závere prvého polčasu sľubné príležitosti skórovať, ale nepodarilo sa im to.V druhom dejstve siahli obaja tréneri k početným striedaniam a plnú minutáž si zo slovenského mužstva napokon pripísali iba obrancovia Bagin a Kóša. Česi dosiahli víťazný gól v 60. minúte, v ktorej sa po Vydrovej prihrávke Kabonga vyhol ofsajdu a po úniku prekonal Frühwalda - 2:1. Domáci mohli onedlho pridať aj tretí gól, ale Sejk strelou zvnútra šestnástky minul bránku. V záverečnej snahe slovenského tímu vznikla nádejná situácia po tom, čo Gaži vrátil v sklze loptu pred bránku, no tam nenašiel spoluhráča.