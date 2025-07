Slovenská basketbalistka Jakubcová sa upísala Olympiacosu Pireus

Pireus 1. júla (TASR) - Slovenská basketbalistka Ivana Jakubcová si za svoju ďalšiu klubovú destináciu vybrala najvyššiu grécku súťaž. Tridsaťročná reprezentačná pivotka sa dohodla na kontrakte s Olympiacosom Pireus.



Jakubcová hrala v predchádzajúcom ročníku najskôr za španielsku Gironu, na prelome kalendárnych rokov sa presunula do talianskeho Allianz Geas Sesto San Giovanni. V deviatich ligových dueloch mala priemer 9 bodov, 3,6 doskoku a 1,1 asistencie na zápas. „Som veľmi nadšená, že sa pripájam do tohto historického klubu, ktorý ma vždy víťaznú mentalitu. Už sa nemôžem dočkať toho, kedy sa so všetkými v tíme stretnem, pustím sa do práce a dám do toho všetko, aby sme mohli vyhrať ďalšie tituly,“ uviedla reprezentantka Slovenska pre oficiálnu klubovú webstránku.



Olympiacos patrí historicky k najúspešnejším klubom v Grécku, v sezóne 2024/2025 sa štvrtý rok za sebou stal národným šampiónom a k tomu pridal navyše triumf v Gréckom pohári. Na medzinárodnej scéne účinkoval v Európskej lige (Eurolige) a v play off Európskeho pohára (Eurocup).