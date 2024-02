Slovenská devätnástka deklasovala na Turnaji V. Dzurillu Japonsko 10:1

Turnaj Vladimíra Dzurillu v Poprade:



SLOVENSKO 19 - Japonsko 18 10:1 (0:0, 7:0, 3:1)



Góly: 24. Cedzo, 27. Stahoň (Šimon), 28. Krchňavý (Hazala, Cedzo), 29. Semančík (Liška, Cedzo), 30. Lašš (Klečka), 33. Král (Klečka, Valent), 39. Plančár (Havadej), 48. Cedzo, 49. Sakmár, 56. Lašš (Sakmár, Stahoň) - 56. Nakaja. Rozhodovali: J. Konc ml., Hronský - Pribula, Bogdaň, vylúčení: 1:6 na 2 min., navyše Ridzoň 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 159 divákov.







ďalší zápas:



Ukrajina 18 – Nemecko 18 6:5 pp (2:3, 2:2, 1:0 - 1:0)





Poprad 9. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 19 rokov zdolala v piatkovom stretnutí na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Poprade výber Japonska do 18 rokov vysoko 10:1. V ďalšom zápase zdolal výber Ukrajiny do 18 rokov rovesníkov z Nemecka 6:5 po predĺžení.