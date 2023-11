Slovenská devätnástka podľahla Ukrajine 0:4, ďalej zrejme nepostúpi

Kvalifikácia ME 2024 hráčov do 19 rokov - 1. fáza, 7. skupina (Ta´Qali/Malta):



SLOVENSKO - Ukrajina 0:4 (0:3)



Góly: 30. Jermačkov, 36. Derkach, 39. Mykhavko, 84. Ponomarenko







tabuľka:



1. Ukrajina 3 2 0 1 7:5 6*



2. Kosovo 2 1 1 0 5:1 4



3. SLOVENSKO 3 1 1 1 4:5 4



4. Malta 2 0 0 2 1:6 0







* postup do ďalšej fázy



Ta´Qali 18. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov podľahli vo svojom treťom vystúpení v 7. skupine kvalifikácie ME 2024 na Malte ukrajinskému výberu 0:4. Slováci majú na konte štyri body a v tabuľke sa prepadli na tretie nepostupové miesto, pričom Kosovo a Malta majú ešte zápas k dobru.