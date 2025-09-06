< sekcia Šport
Slovenská devätnástka vyhrala v prípravnom dueli v Bulharsku 3:1
Zverenci trénera Juraja Ančica v Etropole prehrávali už v 6. minúte po presnom zásahu Filipa Gigova.
Autor TASR
Etropole 6. septembra (TASR) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vyhrali v prvom z dvoch prípravných zápasov v Bulharsku nad domácimi rovesníkmi 3:1. Druhý duel odohrajú v rovnakom dejisku 9. septembra.
Zverenci trénera Juraja Ančica v Etropole prehrávali už v 6. minúte po presnom zásahu Filipa Gigova. Do prestávky stav otočili po góloch Samuela Kováčika a Tobiáša Pališčáka. V 77. minúte potom pridal svoj druhý presný zásah v zápase Kováčik a poistil slovenské víťazstvo.
Hlas po zápase /zdroj: futbalsfz.sk/:
Juraj Ančič, tréner SR 19: „V úvode sme neboli toľko v zápase, ale po 10-15 minútach sme ho začali kontrolovať, boli sme lepší s loptou, dominovali sme. Vytvorili sme si šance, do prestávky sme dali dva góly. Zápas sme síce vyhrali, nemôžem však povedať, že by som bol spokojný. Mali sme pasáže, keď sme sa prispôsobovali fyzickej hre súpera a vôbec nám to nesedelo. Pokiaľ sme hrali futbal, boli sme jednoznačne lepší. Treba povedať, že druhopolčasový výkon nebude stačiť v kvalifikácii. Musíme sa opierať o to, čo sme produkovali prvý polčas. Škoda, že zápas nedohral Samuel Lusale, ktorý bol dovtedy výrazne rozdielovým hráčom. Verím však, že to nebude nič vážne.“
