Slovenská dvadsaťjednotka odohrá ešte šesť zápasov, štyri doma

Program reprezentácie SR do 21 rokov v kalendárnom roku 2024:



štvrtok 5. septembra: Maďarsko - SLOVENSKO (Budapešť)



utorok 10. septembra: SLOVENSKO - Bielorusko (Achnas/Cyprus)



piatok 11. októbra: SLOVENSKO - Grécko (Nitra)



utorok 15. októbra: SLOVENSKO - Wales (Dunajská Streda)



štvrtok 14. novembra: SLOVENSKO - Holandsko (Žilina)



pondelok 18. novembra: SLOVENSKO - Portugalsko (Trenčín)





Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá do konca roka v rámci prípravy na budúcoročné domáce majstrovstvá Európy šesť duelov. V septembri sa predstaví v dvoch stretnutiach mimo územia Slovenska, v októbri a novembri bude hrať celkovo štyrikrát doma.Zverenci Jaroslava Kentoša nastúpia v septembri v Budapešti proti Maďarsku a v cyperskom Achnase proti Bielorusom.pripomenul asistent trénera reprezentácie do 21 rokov Tibor Goljan podľa oficiálnej webstránky Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Po dvojzápase s Maďarskom a Bieloruskom čaká slovenských mladíkov konfrontácia so štyrmi kvalitnými súpermi, z ktorých všetci sú aktuálne vo svojich kvalifikačných skupinách na prvom alebo druhom mieste. Postupne vyzvú reprezentáciu Grécka, Walesu, Holandska a Portugalska.doplnil Goljan.Zápasy sa budú konať v štyroch rôznych mestách. S Gréckom sa dvadsaťjednotka predstaví v piatok 11. októbra v Nitre, štyri dni nato slovenskí mladíci vyzvú v Dunajskej Strede Wales. S Holandskom, ktoré zatiaľ prechádza svojou kvalifikačnou skupinou bez straty jediného bodu, si zverenci trénera Kentoša zmerajú sily vo štvrtok 14. novembra v Žiline. Kalendárny rok 2024 uzavrie dvadsaťjednotka v pondelok 18. novembra zápasom proti Portugalsku, ktorý sa odohrá v Trenčíne.priblížil výber dejísk zápasov technický vedúci reprezentácie do 21 rokov Martin Hrnčír.