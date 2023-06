Slovenská dvadsaťjednotka podľahla v prípravnom zápase Maďarsku

SLOVENSKO - Maďarsko 0:1 (0:0)



Gól: 81. Lisztes. Rozhodovali: Gishamer (Rak.) - Jekkel, Štofik (obaja SR), ŽK: Gomola - Lisztes, 711 divákov.



SR: Belko - Mičák (53. Diviš), Jakubko (67. Morel), Obert (75. Luka), Javorček (67. Selecký) - Nebyla (53. Rigo), Š. Faško (53. Gomola), Veselovský (67. Mojžiš) - Kaprálik (53. Hanes), Trabalík (53. Čerepkai), Tučný (67. Jendrek)



Maďarsko: Hegyi - Szabó, Iyinbor, Debreceni - Eördögh, Kovács (61. Kata), Kosznovszky (46. Bényei), Kocsis (61. Komáromi), Benczenleitner - Vancsa (61. Kerezsi), Tóth (61. Lisztes)

Trnava 15. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nestačili vo štvrtkovom prípravnom zápase na rovesníkov z Maďarska, ktorým podľahli v Trnave 0:1. Autorom jediného presného zásahu bol v 81. minúte striedajúci Krisztián Lisztes.Slovenská dvadsaťjednotka odohrá v rámci prípravy na domáci európsky šampionát v roku 2025 ďalší duel v utorok 20. júna proti Rakúsku.Častejšie na lopte boli v priebehu úvodného dejstva domáci hráči, Maďari vyčkávali v defenzívnom tvare so všetkými hráčmi na vlastnej polovici. Napriek prehustenému priestoru sa však dokázali slovenskí mladíci presadzovať. Už v 2. minúte mal veľkú príležitosť otvoriť skóre Kaprálik, ktorého ukážkovou prihrávkou vyslal do úniku Veselovský, ale brankár Hegyi zasiahol nohou. Prvýkrát v stretnutí sa pripomenuli hostia v 9. minúte, keď si Vancsa naviedol loptu na pravačku, ale jeho strele chýbala razancia, a tak nepredstavovala hrozbu pre Belka. Po polhodine hry sa presadil ako prvý Jakubko, ktorý však hlavičkoval z tesného ofsajdu.Po zmene strán oba tímy siahli po viacnásobných striedaniach s cieľom oživiť hru. Nasledovala však hluchá časť duelu, počas ktorej sa obraz hry príliš nezmenil. Kombinovali najmä Slováci, hostia však bránili lepšie ako v prvom polčase. V 63. minúte vyslal síce prudkú strelu na bránu Tučný, no Hegyi stál presne v dráhe lopty. V 81. minúte založili hostia rýchlu kontru, na konci ktorej umiestnil loptu k žrdi striedajúci Lisztes - 0:1. Slováci už v závere nedokázali zareagovať a podľahli maďarským rovesníkom."My sme si dali cieľ do tohto tréningového kempu s dvoma zápasmi, aby sme zlepšili vytváranie šancí v predfinálnej a finálnej fáze. V prvom polčase sme si vytvorili veľmi dobré šance, škoda, že sme žiadnu nepremenili. Potrebujeme ešte viac skvalitniť finálnu fázu, ak chceme byť úspešní. Zraz je špecifický tým, že je po dovolenkách a nebolo jednoduché hráčov mentálne nastaviť. Myslím si, že to zvládli slušne z pohľadu defenzívy. Súper bol mimoriadne efektívny. Pri takejto prevahe sme si však mali vytvoriť viac príležitostí.""Zápas začal atraktívne, prvých 15 minút sa hralo hore-dolu. Potom sa tempo ustálilo, držali sme viac loptu. Škoda tej nevyužitej šance v prvej minúte, zápas sa mohol inak vyvíjať, ale musíme sa navzájom podporiť a pracovať v tréningu na ofenzívnej časti, pretože sme boli málo nebezpeční. Do druhého polčasu sme chceli vstúpiť aktívne. Súper dal gól z ojedinelej šance.""Veľmi som si to užil. Súper bol náročný, ale ja som si z tohto zápasu niečo odniesol a som vďačný trénerovi za šancu. Myslím si, že trénerove pokyny sme plnili, chceli sme hrať dobre na lopte, čo sa nám aj darilo. Maďari výborne vykrývali priestory, to nám robilo trochu problém."