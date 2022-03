Slovenská dvadsaťjednotka prehrala so Španielskom 2:3

Kvalifikácia ME 2023 futbalistov do 21 rokov - C-skupina:



Slovensko - Španielsko 2:3 (1:1)



Góly: 38. Bernát (z 11 m), 90.+1 Nebyla - 4. Gil, 66. S. Gomez, 81. Navarro. ŽK: Trusa, Šviderský, Bernát - Gil, Miranda. Rozhodovali: Jäger - Weiss, Šabanovič (všetci Rak.), 3024 divákov



Slovensko: Belko - Suľa, Nemčík, Obert, Vojtko - Lichý, Šviderský (81. Nebyla) - Kaprálik (82. Slebodník), Bernát (74. Kadák), Iľko (62. Galčík) - Trusa (62. Bobček)

Španielsko: Garcia - V. Gomez, Frances (51. Chust), Pacheco, Miranda (46. Sanchez) - Rodri (70. Navarro), Blanco, Nico (46. Turrientes) - S. Gomez, Ruiz, Gil (82. Riquelme)

Žilina 29. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v utorňajšom domácom stretnutí kvalifikácie ME 2023 so španielskymi rovesníkmi 2:3. V Žiline im tesne nestačili góly Jána Bernáta z jedenástky a Sebastiána Nebylu. Slováci majú po ôsmich dueloch na konte dvanásť bodov a najbližšie nastúpia 3. júna na Malte. O štyri dni neskôr mali hrať proti Rusku, to však Európska futbalová únia (UEFA) dočasne suspendovala za inváziu na Ukrajinu. Španielsko je suverénne na čele tabuľky so ziskom 21 bodov.Španieli pricestovali v úlohe favorita a tú začali plniť už vo 4. minúte, keď Gil prešiel do šestnástky a krížnou tečovanou strelou prekonal Belka. Zakrátko mali hostia ďalšiu veľkú príležitosť, po rohovom kope sa lopta poodrážala smerom na bránku, ale pred čiarou ju stihol vykopnúť Lichý. O chvíľu neskôr vyslal výstavnú technickú strelu Rodri a bezmocný Belko sledoval, ako trafila len spojnicu. Až potom sa osmelili aj Slováci, využili chybu súpera na polovici ihriska a Kaprálik vbehol z pravej strany do šestnástky, s jeho zakončením si poradil brankár Garcia. Domáci zistili, že napádaním dokážu dostať protihráčov pod tlak. Viackrát uspeli v osobných súbojoch po jednej z takýchto situácií Bernát našiel v šestnástke Trusu, ktorý však neskrotil loptu. Odmeny za zvýšenú aktivitu sa zverenci Kentoša dočkali v 38. minúte. Po zákroku na Kaprálika v pokutovom území vyrovnal Bernát z jedenástky, hoci ju musel opakovať. Tesne pred polčasovou prestávkou sa domáci dokonca mohli dostať do vedenia, no Bernát z bezprostrednej blízkosti hlavičkoval iba do rúk Garciu.Španielsko nasadilo do druhého polčasu dvoch čerstvých futbalistov a po vyše 50 minútach hry malo minuté už tri striedania. Na ihrisku však ani s pribúdajúcim časom nedominovalo a mladým Slovákom sa darilo eliminovať najsilnejšie stránky protivníka. Zvládali vybojovať loptu a kaziť tým kombinačné pasáže technicky vybavených Španielov. Rovnovážny vývoj i stav zápasu však narušila štandardná situácia v 66. minúte. Po zákroku na Rodriho vypálil z priameho kopu spoza šestnástky S. Gomez a tečovanou strelou prinavrátil favoritom náskok. Ten si hostia v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času ešte poistili, keď ukážkovú akciu nekompromisne korunoval gólom striedajúci Navarro. Bol to víťazný zásah, keďže v nadstavenom čase vykresal neskorú iskierku nádeje pre domácich striedajúci Nebyla prudkou hlavičkou po rohovom kope.(0:0)1. Španielsko 8 7 0 1 28:6 21*2. Rusko 6 5 0 1 15:4 153. Slovensko 8 4 0 4 15:12 124. Malta 7 2 0 5 8:21 65. Litva 8 2 0 6 6:24 66. S. Írsko 7 2 0 5 7:12 6*UEFA suspendovala ruské národné tímy zo všetkých súťaží za inváziu na Ukrajinu