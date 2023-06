Slovenská dvadsaťjednotka remizovala v príprave s Rakúskom 1:1

prípravný zápas hráčov do 21 rokov:



SLOVENSKO - Rakúsko 1:1 (1:0)



Góly: 45.+1 Rigo - 83. Braunöder. Rozhodovali: Starý – Zemko, Jánošík (všetci SR), ŽK: Jakubko, Jendrek – Oswald, Demir.



SR: Kukučka – Mičák (46. Kachút), Jakubko (61. Ovšonka), Obert (79. Luka), Javorček (69. Jendrek), Gomola (46. Faško), Nebyla (79. Hanes), Rigo (61. Demitra), Selecký (61. Tučný), Veselovský (69. Mojžiš), Čerepkai (46. Trabalík)



Rakúsko: Scherf (46. N. Polster) – Fallmann (75. Wohlmuth), Koller, Estrada (46. Demir), Ibertsberger, Sattlberger (75. Mätzler), Riegler, Gattermayer (82. Hofer), Oswald (58. Braunöder), Lang, Zimmermann (58. M. Polster)

Senec 20. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali v utorkovom prípravnom zápase s rovesníkmi z Rakúska 1:1. Na ihrisku v Senci otvoril skóre v závere polčasu Tomáš Rigo, po prestávke vyrovnal v 83. minúte Matthias Braunöder.Slovenská dvadsaťjednotka odohrala v rámci júnového asociačného termínu dva duely, minulý štvrtok podľahla v Trnave futbalistom Maďarska 0:1.Rakúšania mali v prvom polčase viac z hry, ale v jeho závere inkasovali. V 3. minúte zahrávali prvý rohový kop v zápase, Slováci úvodný tlak hostí prečkali bez ujmy. Prvá šanca prišla v 16. minúte, keď Fallmann poslal loptu na Langa, ktorý ju trafil z voleja rovno na bránu, ale Kukučka vyrazil nad. Aktívny Lang bol v akcii aj neskôr, no obrana Slovákov si s ním poradila. Na konci prvého dejstva vyšla slovenským futbalistom jednoduchá akcia, keď Veselovský poslal kolmú prihrávku na Riga a ten vo svojej šanci nezaváhal - 1:0.Aj druhý polčas začali lepšie hostia. V 51. minúte po akcii Ibertsbergera arbiter Starý s pomocou VAR-u skúmal situáciu v šestnástke, ale zákrok vyhodnotil ako dovolený. Oba tímy potom vystriedali hráčov, aj po týchto zmenách mali Rakúšania častejšie loptu na kopačkách. Slováci však hrozili z protiútokov a po jednom z nich najprv prestrelil bránu Veselovský, ešte väčšiu šancu mal neskôr Demitra. Jendrek využil prečíslenie po pravej strane, prihral na voľného útočníka do šestnástky, ale ten minul bránu o pár centimetrov. V 80. minúte zaujala hlavička Kollera, ktorá letela nad bránu a Kukučka nemusel zasiahnuť. O tri minúty neskôr však vyšla hosťom rýchla kontra a Braunöder zariadil spravodlivú remízu.