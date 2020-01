Slovenská dvadsaťjednotka v kvalifikácii ME proti Lichtenštajnsku

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá marcový kvalifikačný zápas ME 2021 proti Lichtenštajnsku v Nitre. Duel je na programe 31. marca od 16.00 h.



"Keď sme si dali všetky pre a proti, tak Nitra bola pre nás ideálnym riešením. Prihliadali sme najmä na to, aby dejisko zápasu bolo v blízkosti Senca, kde má dvadsaťjednotka domov. Tam sa totiž vrátime aj z kvalifikačného duelu v Gruzínsku. Cestovanie do Tbilisi a späť bude dosť náročné, tak sme nechceli ešte únavu zväčšovať ďalšími kilometrami navyše," uviedol tréner "dvadsaťjednotky" Jaroslav Kentoš v rozhovore pre futbalsfz.sk.



Slováci sú v tabuľke 2. skupiny na 4. mieste. Najbližšie ich čaká 26. marca zápas v Tbilisi proti Gruzínsku, ktoré je tretie, na konte má však jeden odohratý duel navyše.