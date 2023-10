Slovenská dvadsaťjednotka zdolala v príprave Banskú Bystricu 3:0

neoficiálny prípravný zápas:



Slovensko 21 - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (1:0)



Góly: 8. Čerepkai (z 11 m), 69. Kaprálik, 89. Leitner. Rozhodovali: Dzivjak – Maliňák, Výrostek



SR 21: Surovčík – Gomola (73. Šikula), Ujlaky (46. Jakubko), Obert (63. Leitner), Javorček (46. Selecký) – Szolgai (46. M. Sauer), Nebyla (73. Rigo), Veselovský (63. Gajdoš) – Horvát (46. Marcelli), Čerepkai (63. Jambor), Tučný (63. Kaprálik)



MFK Dukla Banská Bystrica: I. polčas: Hruška – Migaľa, Wilwéber, Pišoja – Mičuda, Guimaraes, Richtárech, Záhumenský – Považanec – Depetris, Rymarenko, II. polčas: Trnovský – Uhrinčať, Koros, Slebodník, Ľupták, Hanes, Klimpl, Arevalo, Maya, Kačerík, Hlinka

Poprad 17. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov vyhrali v utorok v neoficiálnom prípravnom dueli nad MFK Dukla Banská Bystrica 3:0. Hladký triumf v súboji s účastníkom najvyššej súťaže zariadili na ihrisku v Poprade gólmi Roman Čerepkai, Adrián Kaprálik a Patrik Leitner.Tréner Jaroslav Kentoš poslal na ihrisko oproti predchádzajúcemu prípravnému zápasu s Poľskom (2:2) takmer novú základnú zostavu. Od úvodnej minúty hral z piatkovej jedenástky len Dominik Javorček, informoval portál futbalsfz.sk.V 7. minúte po zákroku Wilbwébera na Horváta ukázal rozhodca Dzivjak na biely bod. Zodpovednosť na svoje plecia si vzal Čerepkai, brankár Banskej Bystrice Hruška sa hodil na druhú stranu a premiérovým gólom za dvadsaťjednotku otvoril útočník sokolíkov skóre stretnutia. Druhý gól padol až v 69. minúte - Kaprálik si spracoval loptu na úrovni päťky a okolo brankára Trnovského ju poslal do siete. V závere ešte Marcelli milimetrovým centrom našiel Leitnera, ktorý hlavou uzavrel skóre na 3:0."V prvom rade sa chcem poďakovať Dukle Banská Bystrica, že s nami odohrala stretnutie. S hráčmi trávime dosť málo času. Každý zápas a každý tréning je pre nás veľmi dôležitý, a preto sme radi, že sme tento duel mohli odohrať. Bolo to viac-menej o našej ofenzíve a kvalite. V prvom polčase sme sa nevedeli až tak presadiť, v druhom polčase priniesli na ihrisko kvalitu striedajúci hráči a dokázali sme sa presadiť aj strelecky."