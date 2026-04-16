< sekcia Šport
Slovenská dvadsiatka na Turnaji piatich krajín prehrala so Švédmi 1:6
Autor TASR
Kungsbacka 16. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia 20-ročných prehrala štvrtkový zápas na Turnaji piatich krajín s domácim Švédskom 1:6. V tabuľke jej tak po úvodnom dueli patrí posledné piate miesto o skóre za Čechmi. „Tre kronor“ sú prví, keďže si v stredu poradili so Švajčiarmi taktiež 6:1.
Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov - sumár:
Slovensko - Švédsko 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Góly: 59. Bajza - 19. a 29. Krantz, 24. a 59. Hemmyr, 22. Skarby, 46. Boije
Tabuľka:
1. Švédsko 2 2 0 0 0 12:2 6
2. Fínsko 2 1 0 1 0 5:4 4
3. Švajčiarsko 2 0 1 0 1 5:9 2
4. Česko 1 0 0 0 1 0:2 0
5. Slovensko 1 0 0 0 1 1:6 0
