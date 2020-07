Slovenská dvadsiatka odohrá v júli tri prípravné zápasy s Českom

Program slovenskej reprezentácie do 20 rokov (Sportcentrum Lužánky, Brno) /zdroj: hokej.cz/:



piatok 24. júla



17.00 ČR "20" – SR "20"



nedeľa 26. júla



17:00 ČR "20" – SR "20"



pondelok 27. júla



16:00 ČR "20" – SR "20"

Brno 4. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa koncom júla predstaví v Brne v troch prípravných zápasoch proti českým rovesníkom. Informoval o tom portál hokej.cz, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zatiaľ konanie stretnutí nepotvrdil.Zápasy by sa mali konať od piatka 24. júla do pondelka 27. júla v športovom centre Lužánky. Mladí Slováci začnú v Brne trénovať od štvrtka 23. júla, všetky duely sa budú hrať na ľadovej ploche so zámorskými rozmermi. Krajiny si museli hľadať náhradný program po tom, čo z dôvodu pandémie koronavírusu odpadlo niekoľko letných turnajov.Slovenská "dvadsiatka" pod vedením Róberta Petrovického absolvovala na prelome júna a júla prvý kemp pred štartom sezóny 2020/2021, keď sa päť dní spoločne pripravovala v Námestove. Vrcholom sezóny budú juniorské MS, ktoré sa uskutočnia na prelome rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.