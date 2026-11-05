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Slovenská dvadsiatka prehrala na turnaji v Nyköpingu s Fínskom
Mladí Slováci už v stredu na úvod turnaja prehrali s domácim Švédskom 1:4.
Autor TASR,aktualizované
Nyköping 5. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na Turnaji piatich krajín vo švédskom Nyköpingu. Vo štvrtkovom zápase podľahli rovesníkom z Fínska 1:2. Jediný gól SR 20 strelil v polovici stretnutia v presilovke obranca Jakub Floriš.
Mladí Slováci už v stredu na úvod turnaja prehrali s domácim Švédskom 1:4. Na podujatí sa ešte stretnú v piatok so Švajčiarskom a v sobotu si zmerajú sily s Českom.
Mladí Slováci už v stredu na úvod turnaja prehrali s domácim Švédskom 1:4. Na podujatí sa ešte stretnú v piatok so Švajčiarskom a v sobotu si zmerajú sily s Českom.
Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Nyköpingu:
Fínsko – SLOVENSKO 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Góly: 6. Joki (Ruotsalainen, Miilunpohja), 16. Fugleberg (Kylmala, Ruotsalainen) - 30. Floriš (Zubek, Válek). Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Zostava SR 20: Čelko – Kalman, Floriš, Vajko, Požgay, Zubek, Bereš, Bajza – Lazovský, Válek, Kubát – Bórik, Marek, Berčík – Macák, Tomka, Baláž – Kriška, Kalis, Potočka – Unterfranc
Fínsko – SLOVENSKO 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Góly: 6. Joki (Ruotsalainen, Miilunpohja), 16. Fugleberg (Kylmala, Ruotsalainen) - 30. Floriš (Zubek, Válek). Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Zostava SR 20: Čelko – Kalman, Floriš, Vajko, Požgay, Zubek, Bereš, Bajza – Lazovský, Válek, Kubát – Bórik, Marek, Berčík – Macák, Tomka, Baláž – Kriška, Kalis, Potočka – Unterfranc
hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Peter Frühauf, tréner SR 20: „V prvej tretine bolo vidieť, že sebavedomie a ,nohy' máme ešte niekde vo včerajšom zápase proti Švédom. Fíni na nás vybehli, oddýchnutí a s veľkou kvalitou. Prvú tretinu sme ustáli, mohli sme pokojne prehrávať aj vyšším gólovým rozdielom. V šatni sme si však niečo povedali k sebavedomiu a tak sme aj druhú tretinu začali. Musím povedať, že zvyšok zápasu sme boli Fínom minimálne vyrovnaným súperom. V určitých pasážach možno aj o trošku lepší. Nedali sme však góly z vyložených šancí, ktoré sme si vypracovali, a súper ustál tlak v závere. Odvolali sme brankára a hnali sme sa za víťazstvom, no nestačilo to. Zajtra hráme ďalší náročný zápas a ja musím poďakovať chalanom. Dnes išli na doraz, tlačili sa za vyrovnaním alebo otočením výsledku, a to si chceme preniesť aj do zajtrajšieho zápasu so Švajčiarmi.“
Peter Frühauf, tréner SR 20: „V prvej tretine bolo vidieť, že sebavedomie a ,nohy' máme ešte niekde vo včerajšom zápase proti Švédom. Fíni na nás vybehli, oddýchnutí a s veľkou kvalitou. Prvú tretinu sme ustáli, mohli sme pokojne prehrávať aj vyšším gólovým rozdielom. V šatni sme si však niečo povedali k sebavedomiu a tak sme aj druhú tretinu začali. Musím povedať, že zvyšok zápasu sme boli Fínom minimálne vyrovnaným súperom. V určitých pasážach možno aj o trošku lepší. Nedali sme však góly z vyložených šancí, ktoré sme si vypracovali, a súper ustál tlak v závere. Odvolali sme brankára a hnali sme sa za víťazstvom, no nestačilo to. Zajtra hráme ďalší náročný zápas a ja musím poďakovať chalanom. Dnes išli na doraz, tlačili sa za vyrovnaním alebo otočením výsledku, a to si chceme preniesť aj do zajtrajšieho zápasu so Švajčiarmi.“
ďalší výsledok:
Švajčiarsko – Švédsko 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)
Švajčiarsko – Švédsko 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)