< sekcia Šport
Slovenská dvadsiatka prehrala na turnaji v Chomutove s Českom 2:10
Tím trénera Petra Frühaufa čakajú na podujatí ešte súboje so Švajčiarskom, Švédskom a Fínskom.
Autor TASR
Chomutov 27. augusta (TASR) - Slovenským hokejovým reprezentantom do 20 rokov nevyšiel vstup do Turnaja piatich krajín v českom Chomutove. V stredu prehrali s domácimi rovesníkmi vysoko 2:10. Tím trénera Petra Frühaufa čakajú na podujatí ešte súboje so Švajčiarskom, Švédskom a Fínskom.
Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Chomutove:
Česko - Slovensko 10:2 (3:0, 5:0, 2:2)
Góly SR: 47. Kalis, 56. A. Nemec
Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Chomutove:
Česko - Slovensko 10:2 (3:0, 5:0, 2:2)
Góly SR: 47. Kalis, 56. A. Nemec