Slovenská dvadsiatka prehrala na turnaji v Chomutove s Českom 2:10

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tím trénera Petra Frühaufa čakajú na podujatí ešte súboje so Švajčiarskom, Švédskom a Fínskom.

Autor TASR
Chomutov 27. augusta (TASR) - Slovenským hokejovým reprezentantom do 20 rokov nevyšiel vstup do Turnaja piatich krajín v českom Chomutove. V stredu prehrali s domácimi rovesníkmi vysoko 2:10. Tím trénera Petra Frühaufa čakajú na podujatí ešte súboje so Švajčiarskom, Švédskom a Fínskom.



Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Chomutove:

Česko - Slovensko 10:2 (3:0, 5:0, 2:2)

Góly SR: 47. Kalis, 56. A. Nemec
.

