Slovenská futbalová osemnástka prehrala v príprave s Ruskom

Rusko 18 – SLOVENSKO 18 4:0 (1:0)

Zostava SR 18: Belaník – Mazanovský, Molčan, Kóša (46. Hečko), Szalma – Urgela (78. Kopásek), Oravec (89. Hollý), Kudlička (65. Gajdoš) – Veliký (65. Šmatlák), Griger (65. Jambor), Kotlár (46. Gaži)



Hlasy po zápase (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Albert Rusnák st., tréner SR 18: "Súperovi gratulujem k zaslúženému víťazstvu, v zápase bol lepší vo všetkých činnostiach, teda dôraze, ovládaní lopty, osobných súbojoch. Rusi boli vždy o krok pred nami, veľa nabehali bez lopty. My sme po jednej-dvoch prihrávkach stratili loptu, viazla nám súhra jednotlivých formácií. Ak v ďalších zápasoch s takýmto kvalitným súperom budeme chcieť uspieť, náš výkon musí byt diametrálne odlišný."



Urban Mazanovský, obranca SR 18: "Súper bol lepší hádam aj o dve triedy, my nemôžeme byť s naším výkonom vôbec spokojní. Snažili sme sa bojovať, ale nestačili sme Rusom prakticky v ničom. Tréner to s nami určite podrobne rozoberie, lebo takýmto smerom, ako sme hrali v tomto zápase, pokračovať nemôžeme."



Belek 29. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala aj v druhom z dvojice prípravných zápasov na sústredení v tureckom Beleku s rovesníkmi z Ruska. Zverenci trénera Alberta Rusnáka st. najprv v piatok ťahali so zbornou za kratší koniec 1:2, v pondelok prehrali už výraznejšie 0:4.