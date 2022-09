Slovenská futbalová reprezentácia proti Bielorusom už iba o česť

Nový Sad 24. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia bude v zápase proti Bielorusku bojovať v Lige národov už iba o česť. Z C-divízie nemôže už vypadnúť a ani postúpiť do "béčka". Tréner Francesco Calzona si však chce vo svojom druhom vystúpení na lavičke pripísať svoj prvý úspech.



Slováci sa môžu ešte v tabuľke 3. skupiny posunúť pred Azerbajdžan na 2. miesto. Duel je na programe v nedeľu 24. septembra o 18.00 SELČ v srbskom meste Bačka Topola. Calzona vo svojom debute zaznamenal prehru s Azerbajdžanom 1:2. "Po prehre logicky prichádza sklamanie. Zápas sme si však zanalyzovali a videl som nadšenie a optimizmus. Aj ja mám pozitívnu náladu. Chalani si uvedomujú, čo je správna cesta. Azerbajdžan má menej kvalitných hráčov, no dva roky sú spolu ako tím. My sme boli spolu bohužiaľ iba štyri dni," popísal príčiny prehry s kaukazským mužstvom tréner Calzona na sobotňajšej tlačovej konferencii v Novom Sade.



Menšia významová hodnota duelu otvára talianskemu koučovi viaceré možnosti pri tvorbe zostavy. "Výber hráčov na zápas bude ťažký. Po piatom a šiestom tréningu som videl u všetkých transformáciu a veľkú vôľu pracovať. Všetci sú zdraví a vo forme. Uvidíme ešte ako to bude ráno," informoval.



Záverečný súper Slovenska uzatvára tabuľku s dvoma bodmi, no tréner upozorňuje, že tento fakt je mätúci. "Bielorusko je tím, ktorý rastie. V našej skupine mali najviac príležitostí na gól zo všetkých. Vedia byť veľmi nebezpeční, ak začnú udávať tón duelu. Chceme vyhrať, pretože dobrý výsledok bude znamenať dôveru a získame aj dva mesiace pokoja. Hlavným cieľom je však hrať dobre," povedal Calzona.



Dlhoročný pilier zadných radov Peter Pekarík si proti Azerbajdžanu nezahral. V nedeľu však bude pripravený. "Reprezentačný dres je pre mňa maximum. To, že som nezasiahol do hry v prvom stretnutí chápem, tréner mi to vysvetlil. Som presvedčený, že naše mužstvo posunie dopredu. Aj z tohto hľadiska bude nadchádzajúci zápas dôležitý, môžeme sa v ňom posunúť ďalej. V reprezentácii vždy o niečo ide," pripomenul hráč berlínskej Herthy.



Pekarík má aj po úvodnom neúspechu maximálnu dôveru v nového kouča. "Verím vízii trénera, ktorú má s našim mužstvom. Uvedomujem si však, že ak chceme získať späť dôveru fanúšikov, potrebujeme víťazstvá. Nimi sa mužstvo formuje. Každý kto však futbalu rozumie vie, že za dva dni sa mužstvu myšlienka vštiepiť nedá. Ak chce niekto vystúpiť na veľkú horu, potrebuje spraviť prvý veľký krok. Verím, že sa to podarí už v najbližšom zápase," dodal Pekarík.