Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľahla výberu Švédska

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Chomutove



Švédsko – Slovensko 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)



Góly: 1. Wahlberg (Östlund), 8. Bystedt (O. Pettersson, Landén), 23. Wagner (Bystedt, M. Hävelid), 26. Östlund (Sandin-Pellikka), 36. M. Hävelid (Born), 41. Wagner (Born), 44. Lekkerimäki, 47. Wahlberg (Lekkerimäki, Östlund), 54. Rudslätt (Forsfjäll) – 11. Pobežal (Cedzo). Rozhodovali: Veselý, Pilný - Bohuněk, Teršíp, vylúčení: 4:2, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 110 divákov



Zostava SR: Eliaš (47. Gadžiev) – Nátny, Radivojevič, Pišoja, Žabka, Čulík, Nahalka, Sluka, Kráľovič – Čiernik, Pobežal, Šotek – Jenčko, Gabriel, Cedzo – Dudáš, Adamčík, Ondriš – Vojtech, Mamonov, Lupták







hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Ivan Feneš, tréner SR20: "Otvorene treba konštatovať, že Švédi prišli do Chomutova s výberom, ktorý sa nebude veľmi líšiť od konečnej zostavy na majstrovstvá sveta. Wahlberg, Bystedt, Hävelid, Sandin-Pellikka a ďalší draftovaní hráči, prakticky celé mužstvo pôsobí v mužskom hokeji v švédskej SHL. Nemôže byť ani reč o nejakom porovnávaní s nami. Bol to zápas hráčov NHL proti našim chlapcom, ktorí sa k takejto špičkovej úrovni zatiaľ nepribližujú. To nie je urážka, to je fakt. Výsledok zodpovedá obrovskému kvalitatívnemu rozdielu medzi oboma tímami. Na našej stane hrubé individuálne chyby, za ktoré nás súper trestal. Všetci sme si vedomí, že tento duel bol pre našich chlapcov o skúsenosti a naberaní hokejovej praxe na tejto úrovni. Jediné, čo môžeme urobiť, je rýchlo zabudnúť, čo sa stalo a odčiniť to proti Švajčiarom a Čechom."







Chomutov 10. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľahla v druhom zápase na Turnaji piatich krajín v Chomutove výberu Švédska vysoko 1:9. O jediný presný zásah Slovákov sa postaral v 11. minúte útočník HK Nitra Tomáš Pobežal.Turnaj pokračuje pre Slovákov víkendovým programom. V sobotu od 15.00 h nastúpia proti Švajčiarom a v nedeľu od 16.30 uzavrú podujatie federálnym derby s Čechmi.