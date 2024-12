Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v generálke s USA

prípravný zápas pred MS hráčov do 20 rokov:



USA – Slovensko 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)



Góly: 11. Burnevik (Svoboda, Hensler), 20. Leonard, 32. Hagens (Leonard, Stiga), 40. Leonard (Perreault, Minnetian), 53. Connelly, 57. Nelson (Ziemer, Connelly) – 31. Císar (Pobežal, Valent), 47. Pekarčík (Pobežal, Štrbák). Vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 24:25.



zostava SR 20: Lenďák – Barcík, Štrbák, Baran, Radivojevič, Valent, Královič, Beluško, Pišoja – Pekarčík, Dej, Jenčko – Klečka, Pobežal, Vojtech – Císar, Chovan, Cedzo – Kukumberg, Fedor, Pitka – Párička. Tréner I. Feneš.

Kingston 22. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zakončila prípravu na juniorský šampionát prehrou. V noci na nedeľu v Kingstone podľahla výberu USA 2:6.Slováci odohrali kvalitnú prvú tretinu. S Američanmi rozohrali vyrovnanú partiu, ktorú v úvodnom dejstve rozhodli dva momenty. Najskôr smolný gól, ktorý sa v útočnej tretine viackrát odrazil a len vďaka intuitívnej snahe Američanov dostať ho za bránkovú čiaru napokon skončil v sieti a druhý zbytočný. Slováci nezvládli pozičné postavenie po vhadzovaní v obrannom pásme a niekoľko sekúnd pred koncom tretiny inkasovali po presnej strele aj druhýkrát.V druhej tretine zverenci trénera Ivana Feneša ešte vystupňovali tempo. V prvých desiatich minútach mali štyri čisté gólové šance, pri ktorých sa ocitli sami pred americkým brankárom, no postupne ich zahodili Pobežal, Dej, Císar či Vojtech. Presadil sa až Císar po Pobežalovej prihrávke v prečíslení dvoch proti jednému. Slovenský výkon znegovali ďalšie dva inkasované góly, pričom štvrtý v podaní Američanov, rovnako ako v závere prvej tretiny, len pár sekúnd pred sirénou. Tretiu tretinu otvoril znížením v presilovke Pekarčík. Zo slovenskej strany to však bolo všetko. Američania zápas ukontrolovali a pridali ďalšie dva presné zásahy, ktorými si poistili víťazstvo 6:2, informoval hockeyslovakia.sk.Slováci odohrali v príprave na šampionát štyri duely. Najskôr dvakrát zdolali Nemecko výsledkami 3:1 a 4:1. Následne prehrali s Fínskom 0:6 a šesť gólov inkasovali aj od USA.Ivan Feneš, hlavný tréner SR 20: