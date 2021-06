Slovenská kádvojka smeruje do finále, podľa Petrlu potrápila Nemcov

Poznaň 3. júna (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek sa na ME v Poznani prebojoval priamo do A-finále K2 na 1000 m. V úvodnej rozjazde skončil druhý so stratou necelej pol sekundy na nemecký tandem Max Hoff, Jacob Schopf.



Baláž s Botekom majú na jazere Malta medailové ambície, v máji v 1. kole Svetového pohára v Szegede získali na kilometri bronz. "Chalani v rozjazde potvrdili, že majú dobrú formu. Inštrukcie boli také, aby až do konca bojovali s favorizovanými Nemcami o prvé miesto a potrápili ich, čo sa im aj podarilo. Škoda, že ich nezdolali, no výkon Sama s Adamom je prísľubom pred nedeľňajším finále," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. Deblkanoe v zložení Eduard Strýček, Dávid Fekete obsadilo v rozjazde piate miesto a postúpilo do semifinále.