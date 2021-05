Slovenská kajakárka Mintálová si zabezpečila účasť v Tokiu

Ivrea 8. mája (TASR) - Slovenská kajakárka Eliška Mintálová sa predstaví na olympijských hrách v Tokiu. Miestenku získala na ME vo vodnom slalome v internej kvalifikácii na úkor Jany Dukátovej. Ani jedna sa však neprebojovala do finále.



Mintálovej ušla účasť medzi najlepšou desiatkou iba o osem stotín, keď bola so štyrmi trestnými sekundami jedenásta. Na víťazku Maialen Chourrautovú zo Španielska stratila 3,15 s. Dukátovej jazda nevyšla, hoci "ťukla" iba raz, bola výrazne pomalšia a skončila sedemnásta s mankom 6,84 sekundy na Chourrautovú. Finále bolo na programe od 14.07 h.



Slovenky vybojovali miestenku na OH už pred dvoma rokmi na majstrovstvách sveta. V Ivrei sa rozhodovalo, ktorá pocestuje do Japonska. V hre zostali iba Dukátová a 22-ročná Mintálová, ktorú čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Okrem nej má istotu účasti v Tokiu iba jej kolega z K1 mužov Jakub Grigar.