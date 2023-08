Slovenská kapitánka Palgutová po prehre: Nemám veľmi slov

ME 2023 – osemfinále (Florencia/Tal.) – nedeľa:



Bulharsko – SLOVENSKO 3:2 (-16, -17, 19, 20, 9)



Rozhodovali: Geldofová (Hol.), Rogič (Srb.), 127 minút, 2050 divákov



Bulharsko: Jordanovová 10, Paskovová-Kanevová 7, Barakovová 20, Todorovová 6, Marinovová 18, libero: Paškulevová (Sajkovová 3, Račkovsková, Bečevová 12, Krivošisková 15, Nikolovová, Šepeľová)



SLOVENSKO: Palgutová 12, Šunderlíková 16, Koseková 25, Žernovičová 7, Herelová 20, libero: Pállová (Abrhámová 17, Fričová, Šepeľová 8, Ovečková)

Na snímke slovenské volejbalové reprezentantky a tréner tímu Michal Mašek (vpravo) sa povzbudzujú v osemfinálovom zápase Bulharsko - Slovensko na ME vo volejbale žien v talianskom meste Florencia v nedeľu 27. augusta 2023. Foto: TASR Pavel Neubauer

Na snímke vľavo Michaela Abrhámová (Slovensko) smečuje v osemfinálovom zápase Bulharsko - Slovensko na ME vo volejbale žien v talianskom meste Florencia v nedeľu 27. augusta 2023. Foto: TASR Pavel Neubauer

hlasy aktérov /zdroj: TASR, JOJ Šport/:

Florencia 28. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky vypadli v osemfinále ME, keď prehrali vo Florencii s Bulharskom 2:3. Družstvo Michala Mašeka obsadí na šampionáte prinajhoršom desiate miesto, čo je historické maximum. Slovenky boli doposiaľ najlepšie na domácom turnaji v Bratislave, kde vypadli taktiež v osemfinále a skončili na dvanástej priečke.Slovenky vyhrávali 2:0 na sety, po prestávke sa však začali na ich strane kopiť chyby a dôraznejšie začali hrať aj Bulharky, ktoré napokon otočili priebeh. Slovenský tím obsadil v základnej D-skupine tretie miesto, získal deväť bodov za víťazstvá nad Fínskom (3:0), Španielskom (3:0) a Estónskom (3:1). Do osemfinále postúpil vo svojej šiestej účasti druhýkrát - naposledy sa mu to podarilo v roku 2019 na domácej palubovke v Bratislave, keď nestačil na Taliansko (0:3). Nezvládol tak ani štvrtý vzájomný zápas s Bulharskom, ktoré zabojuje o účasť v semifinále v utorok o 18.00 h proti Holandsku.Slovenky získali na začiatku hneď štyri body za sebou na podaní Palgutovej, pričom kapitánka sa blysla aj jedným esom. Tréner Bulhariek Micelli reagoval na herný prejav svojho tímu oddychovým časom, jeho družstvo sa však nedokázalo priblížiť na viac ako tri body. Po znížení na provizórnych 6:10 prišla navyše úspešná výzva od trénera Mašeka a slovenský tím mal ešte väčšiu mentálnu výhodu. Bulharky, ktoré boli odvtedy príliš dôrazné v ofenzíve, začali robiť chyby aj na príjme a prvý set tak vyhralo Slovensko 26:16, keď využilo druhý setbal.Favorizované Bulharky neodkázali zabrať ani na začiatku druhého dejstva a hneď v úvode stratili podanie, keď Sajkovovej servis skončil v oute. Slovenky dokázali opäť odskočiť na rozdiel troch bodov a ich súperky udržiavali toto manko do stavu 11:14. Z Mašekovho tímu vynikali v druhom sete Šunderlíková, Abrhámová a Palgutová - univerzálka Prostějova odvádzala kvalitnú prácu na bloku i na smeči, blokárka Abrhámová si pripísala šesť a kapitánka päť bodov. Ich tím odskočil na priepastných 20:11 a napriek následnej epizóde Bulhariek počas podania Todorovej doviedol druhý set do víťazného konca 25:17, keď využil opäť druhý setbal.Prestávka Bulharkám pomohla, so súperkami dokázali držať krok a postupne si vypracovali náskok 10:6. V akcii bola opäť najmä hráčka CSO Voluntari, blokárka Todorová, no slovenské družstvo robilo aj veľa chýb. Na bulharskej strane pracovala i smečiarka Marinovová, ktorá sa zaslúžila o šesť bodov svojho tímu. Slovenky sa priblížili na 8:10 i 18:20, keď ich súperkám nevychádzali bloky, no robili chyby na príjme a Bulharsko využilo prvý setbal.V štvrtom dejstve sa Slovenky snažili zaveliť naspäť k výkonu z úvodných dvoch, dostali sa aj do vedenia 4:3 a so súperkami držali krok do pätnástej hry. Tie potiahli dobré bloky i Marinovovej podanie. Slovenky boli blízko opätovnému vedeniu, keď prehrávali len 18:19, potiahli ich päťbodová nahrávačka Koseková i blokárka Herelová. Koncovku však opäť nezvládli, Bulharky brali bod trikrát za sebou a využili prvý setbal.Piate dejstvo bolo už jasne v réžii Bulharska, ktoré išlo do vedenia 5:0 a pomaly ho zvyšovalo. Nakoniec využilo tretí mečbal a vyhralo 15:9.