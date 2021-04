Slovenská miešaná štafeta 4x400 m zabojuje o miestenku do Tokia

Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenskí atléti sa 1. a 2. mája pokúsia získať olympijskú miestenku v miešanej štafete na 4x400 m, ktorá bude mať v Tokiu premiéru na OH. Kvarteto pobeží na piatom ročníku neoficiálnych štafetových MS (World Athletics Relays) v poľskom Chorzówe. Slovensko zatiaľ figuruje "pod čiarou" časom 3:20,43 minúty, na poslednej postupovej priečke je momentálne Japonsko výkonom 3:18,77.



Na štafetový šampionát pocestuje osem štvorstovkárov: Alexandra Bezeková, Daniela Ledecká, Iveta Putalová, Emma Zapletalová, Šimon Bujna, Patrik Dömötör, Martin Kučera a Oliver Murcko. "Vybrali sme tabuľkovo najlepších z minulého roka a tohtoročnej halovej sezóny. Ak sa nestane nič nepredvídané, naša zostava by mala vyzerať nasledovne: štafetu bude rozbiehať Murcko, potom pobežia ženy Putalová so Zapletalovou a finišmanom bude Bujna. Zvyšní štyria pocestujú v úlohe náhradníkov – prvými sú Ledecká a Kučera," povedal koordinátor štafetového projektu Marcel Lopuchovský na oficiálnej stránke Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Osmička sa pripravuje na zahraničných sústredeniach, Zapletalová v Makarskej v Chorvátsku, Dömötör v tureckej Antalyi a ostatní na Tenerife na Kanárskych ostrovoch. "Pôvodne som uvažoval o spoločnom kempe pre všetkých, ale vzhľadom na protiepidemické opatrenia si každý riešil kemp, na ktorý prispel aj SAZ, individuálne. Aj tak sme sa však viacerí stretli v rôznych termínoch v Arone na Tenerife, kde sa budeme pripravovať do 18. apríla a Murcko ešte o pár dní dlhšie," dodal Lopuchovský.