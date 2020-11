Slovenská osemnástka bude aj po zrušení domácich MS pokračovať v SHL

Bratislava 18. novembra (TASR) – Projekt centralizovanej prípravy hráčov do 18 rokov bude pokračovať po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu aj napriek zrušeniu aprílového turnaja A-skupiny I. divízie MS v Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera Ivana Feneša sa opätovne zídu v pondelok 23. novembra a následne naskočia späť do Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Rada IIHF v stredu zrušila okrem šampionátu na Slovensku aj ďalších 17 turnajov majstrovstiev sveta, ktoré boli naplánované na rok 2021.



Druhá najvyššia súťaž SHL pauzovala pre prísne protipandemické opatrenia od polovice októbra, no opäť sa rozbehne už tento piatok 20. novembra. Zapojí sa do nej aj SR 18, ktorá sa po pauze vráti do Piešťan, kde hrá svoje domáce zápasy. "Projekt bol doteraz pozastavený, ale všetko je na dobrej ceste, aby sme sa opäť rozbehli. V stredu sme absolvovali konštruktívnu odbornú debatu s vedením SZĽH. Všetci sme sa zhodli na tom, že pokračovanie projektu je dôležité a všetci v ňom vidíme hlbší zmysel. Projekt dokončíme v riadnom režime tak, ako bol pôvodne naplánovaný," prezradil pre hockeyslovakia.sk Feneš. Osemnástka bude fungovať podľa aktuálnych hygienických opatrení.



Hlavný tréner privítal, že hráči do 18 rokov budú môcť naberať potrebnú hernú prax: "O dva mesiace to bude presne rok, čo sme sa naposledy stretli na ľade s rovesníkmi zo zahraničia. Je to veľmi dlhé obdobie a preto sme radi, že sa budeme môcť konfrontovať s klubmi SHL a verím, že odohráme čo najviac zápasov."



Časť z jeho zverencov figuruje aj vo výbere trénera Róberta Petrovického, ktorý sa pripravuje na blížiaci juniorský šampionát. "S trénerom Petrovickým sme v spojení celú sezónu a o týchto hráčoch sme sa rozprávali. Ich nominácia nie je vecou náhody. Je dobré, že hráči vidia, že majú šancu prebojovať sa na juniorský šampionát. Je to pre nich mimoriadna motivácia," dodal Feneš.