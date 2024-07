NADELILI DEBAKEL: Naša osemnástka deklasovala v príprave Ukrajinu 13:1

Prípravný zápas reprezentácií do 18 rokov/Piešťany



Slovensko – Ukrajina 13:1 (7:0, 1:0, 5:1)



Góly: 8. Chovan (Svrček), 9. Kazda, 10. Mišiak (Murin, Goljer), 12. Tomaškovič (Kazda, Nemec), 14. Svrček (Chovan), 18. Tomaškovič (Bajza, Murin), 19. Berčík (Goljer), 28. Nemec, 46. Kazda (Chrenko), 50. Svrček (Chovan), 50. Goljer (Zubek, Straka), 58. Tomka (Nemec, Kazda), 59. Svrček (Raška, Chovan) - 60. Kapusta (Danylenko).



Vylúčení: 3:3 na 2 min; presilovky: 1:0; oslabenia: 0:0, strely na bránku: 48:15, rozhodovali: Stano, Žák – Bezák, Gegáň, 291 divákov.



Slovensko: Brezáni (27. Henriquez) – Goljer, Zubek, Rusznyák, Kalman, Raška, Tkáč, Tomaškovič, Bajza – Chovan, Morávek, Svrček – Kazda, Chrenko, Nemec – Mišiak, Straka, Murin – Rácz, Kalis, Tomka – Berčík.



hlas po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: "V prvom rade nás teší, že sme sezónu začali víťazstvom. Na súpera sme vybehli hneď od úvodu a podarilo sa nám streliť veľa gólov. V druhej tretine sme poľavili, takže sme sa potrebovali zlepšiť a v treťom dejstve sme sa vrátili k nášmu štýlu hry. Napriek tomu je stále veľa vecí, na ktorých musíme pracovať. Inkasovaný gól v závere určite mrzí. Tentoraz sa menilo skóre na 13:1, ale musíme hrať celých 60 minút a poučiť sa z toho, aby sme podobné góly v závere nedostali v iných dôležitejších zápasoch. V zajtrajšom zápase zostavu prerotujeme a uvidíme, ako chlapci zapadnú do jednotlivých obrán a útokov. Mali sme v úmysle dať priestor všetkým hráčom, aby sa mohli ukázať v čo najlepšom svetle a zamotali nám hlavu."



Piešťany 25. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili víťazne do série prípravných zápasov pred augustovým Hlinka Gretzky Cupom v kanadskom Edmontone. V prvom z dvojice duelov v Piešťanoch deklasovali ukrajinských rovesníkov 13:1.Zverenci trénera Martina Dendisa odohrajú odvetný zápas v piatok o 12.15 h v rovnakom dejisku.Hlinka Gretzky Cup 2024 odštartuje v pondelok 5. augusta. Slováci odohrajú v základnej A-skupine tri duely v priebehu troch dní. V úvode si zmerajú sily so Švédmi, potom ich čaká Kanada a skupinu uzavrú v zápase so Švajčiarmi. Do začiatku podujatia odohrá Slovensko ešte tri prípravné stretnutia. Okrem Ukrajiny ho po prílete do zámoria čakajú súperi z Kanady a USA. Správu priniesol portál hockeyslovakia.sk.