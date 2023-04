Slovenská osemnástka odcestovala do Švajčiarska bez zmien v kádri

Nominácia SR 18 na záverečný kemp a MS vo Švajčiarsku



Brankári: Damian Slávik (HC Slovan Bratislava), Lukáš Fürsten (HK Dukla Trenčín), Samuel Urban (Sioux City Musketeers/USA)



Obrancovia: Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava), Adam Beluško (HC Košice), Milan Pišoja (HK Dukla Ingema Michalovce), Samuel Barcík (HKM Zvolen), Jakub Chromiak (Sudbury Wolves/Kan.), Leo Eperješi (Chicago Steel/USA), Richard Baran (Selects Academy/USA), Maxim Štrbák (Sioux Falls Stampede/USA)



Útočníci: František Dej, Roman Kukumberg (obaja HC Slovan Bratislava), Timotej Varga (HC Košice), Patrik Masnica (MHA Martin), Juraj Pekarčík, Tomáš Pobežal, František Ridzoň (všetci HK Nitra), Andrej Párička (HK Dukla Trenčín), Stanislav Gron (HK ŠKP Poprad), Dalibor Dvorský (AIK/Švéd.), Adam Cedzo (HC Oceláři Třinec/ČR), Daniel Alexander Jenčko (Malmö Redhawks/Švéd.), Lukáš Klečka (Södertälje SK/Švéd.), Peter Císar (Madison Capitols/USA)

Zvolen 15. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odcestovala v sobotu autobusom zo Zvolena do švajčiarskeho Zürichu, kde si rozloží záverečný prípravný kemp pred MS tejto vekovej kategórie. Zverencov trénera Tibora Tartaľa čakajú pred štartom šampionátu tréningy a prípravný zápas s fínskymi rovesníkmi, ktorý je na programe v pondelok 17. apríla o 18.00 h. Prvý duel na MS odohrajú mladí Slováci vo štvrtok 20. apríla, informoval portál hockeyslovakia.sk.Káder osemnástky sa od utorňajšieho zrazu vo Zvolene nezmenil. Do Švajčiarska vycestovalo 25 hráčov – traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci. Šampionátová súpiska môže obsahovať maximálne 23 mien, z toho 20 miest je vyhradených pre korčuliarov. S tímom však budú naďalej trénovať aj zvyšní dvaja hokejisti. Ich šanca môže prísť v prípade zdravotných problémov spoluhráča, ktoré by ho vyradili do konca turnaja. Potom tréneri majú právo dopísať náhradníka.Realizačný tím slovenskej osemnástky doplnil videoanalytik Stanislav Salát. Po skončení Turnaja piatich krajín v Poprade sa k mužstvu pripojí aj reprezentačný tréner dvadsiatky Ivan Feneš, ktorý bude v nižšej vekovej kategórii pôsobiť v pozícii konzultanta.Po skončení kempu v Zürichu poputujú Slováci do dejiska šampionátu. Základnú A-skupinu odohrajú v mestečku Porrentruy. Vo štvrtok 20. apríla o 18.30 h nastúpia na úvodný duel proti Čechom, o deň neskôr v rovnakom čase vyzvú Švédov. Po dni voľna ich čaká v nedeľu 23. apríla o 13.00 h súboj s Kanaďanmi a účinkovanie v skupine uzavrú v pondelok o 18.30 h proti Nemecku. Do štvrťfinále postúpia prvé štyri tímy z oboch skupín, tímy na poslednej piatej priečke budú bojovať o záchranu medzi elitou.