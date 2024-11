Slovenská osemnástka odštartuje budúcoročné MS zápasom proti Fínsku

Program SR v základnej A-skupine na MS hráčov do 18 rokov v USA (časy sú v SEČ):



23. apríla o 19.00 h: SLOVENSKO - Fínsko



24. apríla o 23.00 h: Kanada - SLOVENSKO



26. apríla o 19.00 h: Nórsko - SLOVENSKO



28. apríla o 19.00 h: SLOVENSKO - Lotyšsko

Frisco 8. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartuje svoje účinkovanie na budúcoročných MS v USA 23. apríla zápasom proti Fínsku. V základnej A-skupine sa o deň neskôr stretne s Kanadou, po dni voľna ju potom ešte čakajú stretnutia proti rovesníkom z Nórska (26. apríla) a Lotyšska (28. apríla).Slováci odohrajú všetky svoje skupinové duely v meste Allen. Druhým dejiskom texaského podujatia je Frisco, kde sa bude hrať B-skupina v zložení USA, Švédsko, Česko, Švajčiarsko a Nemecko. Prvé štyri tímy z oboch skupín postúpia do štvrťfinále. Finále a duel o 3. miesto sú na programe 3. mája vo Friscu.Mladí slovenskí reprezentanti obsadili na predchádzajúcich dvoch svetových šampionátoch hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku a Fínsku zhodne štvrtú priečku.