Slovenská osemnástka podľahla Čechom 3:4 po predĺžení

Druhý prípravný zápas pred MS 2024:



Česko 18 – SLOVENSKO 18 4:3 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 4. a 58. Sikora, 30. Zielinski, 62. Jecho – 2. Prokopovič (Tomík, Kalman), 19. Pobežal (Beluško, Svrček), 47. Straka (Tomík, Beluško), rozhodovali: Květoň, Obadal – Jindra, Polák, vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0,



Česko: Mařík – Zielinski, Fibigr, Skok, Hlinský, Švec, Král – Kos, Benák, Titlbach – Kubiesa, Sikora, Jecho – Pohludka, Daníček, Lisler – Poletín, Heš, Vaculík. Tréner D. Čermák.



Slovensko: Lenďák – Zubek, Fabuš, Beluško, Húževka, Kalman, Kupec, Šlank – Nemec, Pobežal, Chrenko – Lašš, Pitka, Maruna – Chovan, Šatan, Svrček – Straka, Prokopovič, Tomík







hlas po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: "Dnes sme podali obetavý kolektívny výkon a bojovali sme jeden za druhého. Od začiatku sa hral hokej vo vysokom tempe a tímy si navzájom nič nedarovali. Hrali sme veľmi sebavedomo a súperili sme o každý jeden puk. Teší nás aj to, že sa nám podarilo premeniť presilovku a navyše sme neinkasovali vo vlastnom oslabení. Podržal nás taktiež brankár Alan Lenďák. V závere sme viedli 3:2, ale súperovi sa podaril vabank a vyrovnal v hre bez brankára. V predĺžení to už bola lotéria a trochu viac šťastia mali Česi. Hráčom ďakujeme za výkon, musíme však naďalej tvrdo pracovať a zlepšovať sa smerom k majstrovstvám sveta."





Velké Meziřičí 18. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov neuspeli ani v druhom prípravnom zápase pred MS 2024 vo Fínsku. Vo štvrtok podľahli rovesníkom z Česka 3:4 po predĺžení. Prvý duel prehrali 0:3.Pavol Prokopovič otvoril skóre stretnutia už po necelých dvoch minútach hry, ale domáci tím dokázal vyrovnať na začiatku štvrtej minúty zásluhou Petra Sikoru. "Osemnástka" sa ujala vedenia opäť, keď ešte pred prvou prestávkou využil presilovú hru Tomáš Pobežal.Česi v polovici zápasu opäť vyrovnali, v úvode tretej tretiny poslal do vedenia hosťujúci tím Andreas Straka. Krátko po oddychovom čase českého tímu vyrovnal v 58. minúte Sikora a v predĺžení rozhodol o druhom triumfe domácich Adam Jecho.Zverencov hlavného trénera Martina Dendisa čaká pred začiatkom svetového šampionátu ešte jeden duel. V nedeľu o 13:00 SELČ si vo Fínsku zmerajú sily so Švajčiarskom.