Slovenská parahokejová reprezentácia prehrala s Kanadou 0:8
Zo skupiny postupujú dvaja najlepší do semifinále, na zostávajúce dva tímy čakajú súboje o 5. - 8. miesto.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 7. marca (TASR) - Slovenská parahokejová reprezentácia odštartovala účinkovanie na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo prehrou 0:8 v B-skupine s favorizovanou Kanadou. Druhé vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka na turnaji je na programe v pondelok 9. marca o 13.35 h, vo federálnom derby nastúpia proti Česku.
Slováci vstúpili do turnaja s výrazne oklieštenou zostavou, čo sa postupom času preukázalo proti jednému z hlavných kandidátov na zisk najcennejšieho kovu. Kanada od úvodu tlačila a potvrdzovala rolu papierového favorita, no skórovať dokázala až v siedmej minúte. Následne v priebehu necelých troch minút pridala ďalšie tri presné zásahy a zápas mala pod kontrolou. Slovenský výber sa v druhej tretine trochu osmelil, zlepšil defenzívu a napokon inkasoval len raz. Kanadský tím si v záverečnej tretine vylepšil skóre a napokon dokráčal k úspešnému vstupu do turnaja v Miláne.
ďalší program B-skupiny - pondelok 9. marca:
13.35 h: Česko - SLOVENSKO
20.35 h: Japonsko - Kanada
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/
ZPH 2026 - parahokej - B-skupina:
Kanada - SLOVENSKO 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)
Góly: 7. Dunn (Cozzolino, Boily), 10. Halbert, 11. McGregor (Hickey, Jacobs-Webb), 12. Boily (Lavin), 21. Hickey (McGregor), 36. Dunn, 39. Boily (Armstrong, Dunn), 43. Cozzolino (Hickey). Rozhodovali: Webinger (Kan.) - Blažek (ČR), Rundström (Švéd.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
zostava Slovenska:
Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
hlasy po zápase:
Ivan Hricko, tréner Slovenska: „Bolo to oveľa lepšie ako sme čakali. Chalani ma príjemne prekvapili. Od začiatku veľmi bojovali. Niečo sme si pred zápasom povedali a to na sto percent dodržali. Lepáček bol v bránke neskutočný, chalani si skutočne siahli na dno svojich síl. Ja som na nich hrdý.“
Eduard Lepáček, brankár Slovenska: „Chytalo sa mi parádne. Presne, ako mi povedal tréner Dávid Poburíni, uži si to na plné pecky, to sa aj stalo. Ja som si to užíval. Keď som chytil Kanaďanov alebo som porušil nájazdy, tak to bol úžasný pocit.“
Martin Joppa, hráč Slovenska: „Ja som naozaj nadšený. Som extrémne hrdý na všetkých chalanov. Dali sme do toho srdce. Asi nik nečakal, že s nimi budeme hrať vyrovnanú partiu, ale vedeli sme ich zavrieť. Odo mňa spokojnosť. Edo chytal úplne úžasné. Celkovo môžeme byť spokojnosť s našim výkonom.“
ďalší výsledok B-skupiny:
Česko - Japonsko 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 1 1 0 0 0 8:0 3
2. Česko 1 1 0 0 0 3:2 3
3. Japonsko 1 0 0 0 1 2:3 0
4. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 0:8 0
