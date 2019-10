Slovenská paralympionička Vadovičová chce vytvoriť aj svetový rekord

Bratislava 31. októbra (TASR) – Medailisti z nedávnych MS v para športovej streľbe v austrálskom Sydney Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský si už na vlaňajšom šampionáte zabezpečili miestenku na PH 2020 v Tokiu v novej disciplíne vzduchová puška v stoji mix tím. Príprava na MS v Sydney tak bola dosť špecifická.



„Tým, že si Rado už na MS 2018 v Kórejskej republike vybojoval paralampijskú miestenku, príprava prebiehala pokojne, bez stresov. Bola zameraná na účasť vo finále a dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. V konkurencii 10-15 špičkových strelcov zo svetového renkingu je to veľmi náročné. V tomto roku sme sa zamerali na výmenu zbraní, výstroje športovca, vrátane invalidných vozíkov. Mali sme na to priestor a čas a s novými komponentmi sme dosiahli výborné výsledky," uviedol tréner Radoslava Malenovského a súčasne jeho otec Dušan Malenovský



Radoslav Malenovský si uvedomuje čosi naviac: „Doteraz som súťažil v individuálnych disciplínach, teraz prišiel nový impulz. Už nejde len o moje výsledky, teraz už mám zodpovednosť aj voči Veronike, takže do toho vstupuje post tímového hráča. S Veronikou sme si vo finále veľmi sadli. Ona je rýchla strelkyňa, ja som pomalší. Tým, že sa v streľbe striedame, vedeli sme si nájsť okamžite rytmus, ktorý nám veľmi vyhovuje – teda ona strieľa prvá, ja po nej. Sú to iné preteky, je to oživenie, baví ma to. Teraz trochu zmením prípravu na Tokio. Budem vyhľadávať sústredenia aj na iných strelniciach, za rôznych podmienok, aby som bol flexibilnejší. Mám v hlave niektoré veci, ktoré budú pre mňa úplne nové, chcel by som ich zrealizovať. Nadchádzajúcich desať mesiacov bude veľmi intenzívnych a náročných. Teším sa na to, streľba je súčasť môjho života, robím to, čo ma baví. Mám v živote to privilégium, že sa živím športom. Dúfam, že do Tokia pôjdem veľmi dobre pripravený.“



K hodnoteniu prípravy sa pridala aj Vadovičová: „Mali sme voľnejší priestor, menej pretekov a čas na zmeny, najmä na zmenu malorážky, keď tú staršiu som požičala ďalej. Možno moje tohtoročné výsledky neboli až také vrcholové, ako by viacerí čakali, ale udržiavať si vysokú úroveň po celé roky je dosť ťažké. Vrchol bol cielený na vlaňajšok, získať miestenky, to sa nám aj podarilo. S výsledkami som spokojná, pre mňa bude kľúčový a ťažký rok 2020.“ Svoje postrehy dodal aj tréner Vadovičovej Milan Goleňa. „V Sydney nás prekvapil silný vietor, ktorý fúkal rýchlosťou 50 km/h. Teploty zasa skákali od 10 do 30 stupňov. Veronika mala na aklimatizáciu čas 7 dní, Rado o tri dni menej. Aj na takéto eventuality sa budeme musieť o rok pripraviť.“



Obaja slovenskí paralympionici už poznajú svoj program v paralympijskom roku 2020. Bude to účasť na pretekoch Svetového pohára v Spojených arabských emirátoch, v Nemecku a premiérovo v južnej Amerike v Peru. „Začnem pripravovať rozpočet. Ak bude priestor, chceli by sme absolvovať aj výjazd na strelnicu do Tokia. Chceli by sme si obzrieť priestory, skúsiť klímu, ako sa vyrovnať s 9-hodinovým časovým posunom.“



Vadovičová zvíťazila na MS v Sydney v disciplíne R2 vzduchová puška v stoji súčtom 248,7 bodu, keď jej iba o deväť desatín bodu ušlo svetové maximum. „O svetový rekord sa budem usilovať na každých ďalších pretekoch. Rada by som ho vytvorila ešte pred Tokiom.“ Istú účasť na nadchádzajúcich PH 2020 v Tokiu (25. augusta – 6. septembra 2020) už má trio streleckých majstrov sveta z kórejského Cheongiu 2018 Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský a Kristína Funková. O medaily budú súťažiť v 12 disciplínach.