Slovenská reprezentácia sa zišla v Senci, nominácia je bez zmien

Senec 12. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti sa v nedeľu zišli na reprezentačnom zraze v Senci. V nadchádzajúcich dňoch ich čakajú záverečné kvalifikačné zápasy na ME 2024 proti Islandu (16.11.) a na pôde Bosny a Hercegoviny (19.11.). Už vo štvrtok na Tehelnom poli môžu v prípade bodového zisku spečatiť svoj tretí postup na európsky šampionát v histórii.



Od štvrtkového oznámenia nominácie trénera Francesca Calzonu sa v nej nič nezmenilo. Na zraz dorazilo štrnásť hráčov z tridsiatich, deväť príde v priebehu nedele a zvyšok sa pripojí v pondelok. V prípade aspoň remízy s Islandom vybojujú Slováci historicky prvý postup na veľký šampionát na domácej pôde. "Určite som pred zrazom cítil, že je niečo inak. Vieme, že máme veľkú šancu dostať sa na EURO a ešte lepšie je, že to máme vo vlastných rukách. Chceme rozhodnúť už v prvom zápase," povedal na mediálnom termíne stredopoliar László Bénes.



Slováci vyhrali júnový duel na pôde Islandu 2:1 a v J-skupine sú na druhom mieste so šestnástimi bodmi za stopercentným Portugalskom. Na tretie Luxembursko majú náskok päť bodov, na Island o jeden viac. Obe stretnutia sú na programe o 20.45 h, proti Bosne a Hercegovine nastúpia Slováci v Zenici. Tohto súpera zdolali v marcovom zápase 2:0.