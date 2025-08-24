< sekcia Šport
Slovenská reprezentantka Dudášová posilou Benátok
Autor TASR
Benátky 24. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Nikola Dudášová posilnila taliansky Umana Rever Benátky. Tridsaťročná rozohrávačka si zahrá v drese aktuálneho vicemajstra Talianska a účastníka kvalifikácie o skupinovú fázu Európskej ligy (Euroligy).
Dudášová bola od januára 2024 súčasťou Žabín Brno, počas tohto obdobia získala členka reprezentačného tímu Slovenska dvakrát ligové striebro a s tímom vyhrala Česko-slovenský pohár. V predchádzajúcom ročníku českej najvyššej súťaže mala priemer 9,1 bodu, 2,7 doskoku a 2,1 asistencie na zápas.
„Som veľmi šťastná a poctená, že môžem byť súčasťou tohto tímu. Všetko sa to udialo rýchlo, ale nemala som žiadne pochybnosti. Umana Reyer je jednou z najlepších organizácií v Európe, preto som nadšená, že budem jej súčasťou. Som hráčka, ktorá tvrdo pracuje a neustále chce zlepšovať svoju hru. Na palubovke som pripravená dať zo seba všetko, mojim cieľom je byť dobrou spoluhráčkou. Už sa nemôžem dočkať toho, kedy začnem,“ vyjadrila sa Dudášová pre oficiálnu klubovú webstránku.
Už o necelý mesiac zabojuje s novými spoluhráčkami o Euroligu, súperom v kvalifikačnom dvojzápase bude srbská Crvena Zvezda Belehrad. Benátky sa v predchádzajúcom ročníku prebojovali do druhej fázy tejto súťaže, okrem toho vyhrali Taliansky superpohár a boli vo finále Talianskeho pohára.
