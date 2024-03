Slovenská reprezentantka v boxe Jedináková postúpila do štvrťfinále

Busto Arsizio 5. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková postúpila do štvrťfinále svetovej olympijskej kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio. V stredajšom súboji kategórie do 60 kg zdolala portugalskú súperku Carolinu Ferreirovú 4:1. V stredu večer nastúpi v ringu Joseph Kostúr proti reprezentantovi Kolumbie Marlonovi Hurtadovi.



Na turnaji sa súťaží v 13 hmotnostných kategóriách (7 muži a 6 ženy), pričom z každej postúpia do Paríža traja, resp. štyria boxeri. Neúspešní reprezentanti budú mať k dispozícii posledný kvalifikačný turnaj v Bangkoku (23. mája - 3. júna).